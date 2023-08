Lorenzo, hijo de Concha García-Campoy, se convierte en padre primerizo y así han recibido a su 'tortuguita'

Alegría desbordada para Lorenzo García-Campoy Díaz tras el nacimiento de su hija, que venía al mundo esta semana y colmaba de felicidad a todos los suyos. El reportero de Informativos Telecinco dio la bienvenida a su niña el pasado miércoles, 9 de agosto, y ha sido este sábado cuando hemos podido ver las primeras y adorables imágenes de la protagonista.

La gran noticia se produce un año y algo más de dos meses después de que el ahora flamante papá contrajera matrimonio con su pareja. Era precisamente Paloma de la Hoz, mujer del periodista, la que compartía un entrañable vídeo de la recién nacida donde sale cogiéndola de la mano o acariciando su pie. "Manuela ya está aquí", escribía la orgullosa mamá mientras desvelaba el bonito nombre que han elegido para su primogénita. Un mensaje repleto de emoción que acompañaba con el emoticono de una pequeña tortuga, como se refieren cariñosamente a ella.

"Primeros días de mucho amor y muchas primeras veces", añadía la experta en Comunicación y Marketing de moda en su texto, que finalizaba con un romántico "te quiero, Lorenzo" dirigido al hijo de la recordada Concha García-Campoy. Además, la publicación tan especial tenía como banda sonora el tema La Fe, balada de Mikel Izal, en lo que es un todo un acontecimiento para la pareja que se casó en una preciosa boda celebrada en Ibiza a finales de mayo de 2022.

La rutina de Paloma de la Hoz durante su embarazo

En las últimas fechas, Paloma se mostraba impaciente y con muchas ganas en estas "noches de verano esperando a que la tortuguita quiera salir", contó en sus redes sociales a la vez que lucía embarazo con mucho estilo. "Sobrevivir al calor en la recta final está siendo tarea difícil", añadía con una instantánea suya desde la piscina. A su vez, explicaba cómo vivía los días previos a la llegada de Manuela, asegurando con una sonrisa que "todas las mamis me decís que echaré de menos la tripa, yo ahora no me lo imagino, pero os creeré".

Detalló entonces la también periodista esa rutina que llevaba con "desayunos sanitos y ricos estrenando mis platos hechos en clase de cerámica". No faltaban tampoco "mis paseos mañaneros por el Retiro me dan la vida", en alusión al popular y céntrico parque madrileño por el que se ha ejercitado durante su estado de gestación.

Por otro lado, el destino ha querido que Lorenzo se convierta en padre primerizo cuando se acaba de cumplir el décimo aniversario del fallecimiento de su madre, la reconocida presentadora de televisión y locutora de radio que murió tristemente a los 54 años en Valencia a causa de una leucemia. El ciclo de la vida reflejado más por tanto más que nunca en esta época para toda su familia, que seguro recuerda con mucha nostalgia a la que en estos momentos habría sido una entregada abuela con su nieta.

