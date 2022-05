La emoción de Berta Díaz, hija de Concha García Campoy, en la boda de su hermano Lorenzo

Si hay alguien que este sábado se mostraba especialmente emocionada en la boda de Lorenzo Díaz, esa era su hermana Berta. El hijo de Concha García Campoy se casaba con su novia Paloma de la Hoz en Ibiza y entre los invitados no podían faltar sus seres queridos, como es la hija de la recordada periodista. Vestida con un bonito vestido color rosa palo, la cuñada de la novia no escondía sus sentimientos a flor de piel en un día tan señalado. En las imágenes a las puertas de la Iglesia de Nuestra Señora de Jesús, veíamos primero como parecía decirle al novio lo elegante y atractivo que estaba con su traje de chaqué, mientras ambos se fundían en un cariñoso abrazo. A continuación, se cogían de la mano y posaban juntos para los fotógrafos, instante en el que ella no podía evitar soltar alguna lágrima y esconder su rostro sobre el hombro de su hermano. Este, como es lógico, la consolaba sin perder la sonrisa en esa escena tan entrañable con ambos como protagonistas.

Lorenzo Díaz, hijo de la recordada Concha García Campoy, celebra su romántica boda en Ibiza

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Entre Lorenzo y Berta hay cinco años de diferencia, ya que él nació en 1993 y ella en el 98. Siempre han estado muy unidos, sobre todo frente al duro golpe que supuso perder a su querida madre en 2013. Desde aquella fatídica fecha, los dos no han dudado en participar activamente en los distintos homenajes que se han hecho en este tiempo a su progenitora. Así ocurría en octubre 2018, cuando acudían a la presentación el Círculo de Bellas Artes de Madrid de la biografía de la comunicadora titulada Concha García Campoy: La gran ilusión, escrita por Miguel Dalmau y editada por Plaza & Janés. Un retrato de la comunicadora a través del recuerdo de sus familiares, amigos, compañeros y personalidades a las que ella mismo tuvo la oportunidad de entrevistar a lo largo de su dilatada y brillante carrera. "Lo bonito de este libro es que nos ha reencontrado con nuestra madre y con las partes de su vida que desconocíamos", decía entonces Lorenzo Díaz.

Los hijos de Concha García Campoy agradecen el Premio Nacional de Televisión otorgado a su madre

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Por su parte, Berta reconocía que esta obra le había permitido adentrarse en la faceta periodística de su progenitora "que todo el mundo conoce" a, pero también le ayudaba a corroborar la "valía como profesional y mujer" que tenía la presentadora. Cabe recordar que los dos hijos de Concha García Campoy han seguido sus pasos en el mundo de la comunicación, él de redactor en Informativos Telecinco y ella en medios como Onda Cero, donde llegaba a tener una sección semanal en el magacín radifónico de Carlos Alsina, Más de uno. Este sábado, los hermanos recordaban seguro a la persona que les trajo al mundo, durante una boda que dejaba gran sabor de boca a todos los presentes. "Ayer fue un día mágico que, sin duda se quedará con nosotros siempre. Gracias de corazón a todos los nuestros, por estar y por haber querido celebrarlo con nosotros", decía este domingo la novia, Paloma de la Hoz.

Lorenzo Díaz, hijo de Concha García Campoy, vive la cuenta atrás para su boda