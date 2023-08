¡Hombre al agua! en la Copa del Rey MAPFRE

La Copa del Rey MAPFRE es una de las mejores regatas del Mediterráneo y la calidad de los participantes que congrega hace honor a esta fama. Medallistas olímpicos, campeones del mundo, navegantes que han dado la vuelta al mundo a vela… lo mejor de lo mejor de este deporte se da cita en los pantalanes del Real Club Náutico de Palma, y junto a ellos compiten regatistas amateurs y jóvenes promesas. Todos ellos, incluso los profesionales, son humanos y pueden cometer errores, así que un “hombre al agua” puede ocurrir en competición. Ha pasado en esta 41ª edición de la prestigiosa competición mallorquina.

Vientos más que generosos han soplado en la cuarta jornada de competición, lo que ha

convertido el campo de regatas en un escenario de roturas y accidentes. Ya antes de iniciar las

pruebas, el “Estrella Damm” del armador sevillano Nacho Montes sufría la rotura de su mástil.

Afortunadamente, sin daños personales. La tripulación pudo recuperar el aparejo y regresar al

Náutico de Palma por sus propios medios. “Acabábamos de subir las velas, estábamos

probando antes de la regata, navegando normalmente, sin darle mucha caña al barco, y el palo

se partió en dos”, explicaba al llegar al varadero el patrón del “Estrella Damm”, Luis Martínez

Doreste. “Menos mal que cayó a sotavento, se fue al agua directamente y nosotros estamos

perfectamente bien”, añadía. La rotura ha provocado la retirada de la competición de este

equipo, que buscaba esta semana su cuarta Copa del Rey MAPFRE, en la clase Majorica ORC1,

en la que el “Aifos” de S.M. el Rey Felipe navega clasificado en la tercera posición del podio

provisional.

La rotura de material la han sufrido también otras embarcaciones. En la categoría Majorica

ORC4, a los del “B First” de Miguel Ángel Oliver se les ha averiado el guardamancebos (término

náutico para la barandilla de un velero). El percance ha tenido consecuencias porque se ha

producido en un momento en que la tripulación iba haciendo banda colgados contra este cable

para contrarrestar la escora del barco, y al romperse cuatro regatistas se han ido al agua.

“Hemos tenido suerte porque no venía nadie detrás. Hemos tenido que parar, bajar velas y

volver atrás para recuperarlos”, ha relatado Manolo Cavaller, el patrón.

Según Salvamento Marítimo, “la caída accidental al agua de un tripulante durante la

navegación es posiblemente una de las peores emergencias”. En regata el tripulante que está

más expuesto a este peligro es el que ocupa la posición de proa, en la parte delantera de la

embarcación. “A mí me pasó una vez en unos entrenamientos en Copa América, la vela de

proa se rompió mientras hacía una maniobra para frenar el barco y me fui al agua”, señala el

mallorquín Pedro Mas.

Según advierte Helena Alegre, patrona del “Sal” de la clase Sotheby’s Women’s Cup, “en la

proa trabajas mucho de pie y a menudo tienes las manos ocupadas y no puedes agarrarte, y

además cuando el timonel mete el timón para virar, la proa se mueve muy rápido y puedes

perder el equilibrio con facilidad”, una situación que es más probable un día de viento. “Puede

ser peligroso, por eso los patrones tenemos que tenerlo en cuenta y tener siempre un ojo

puesto en el proa”, reflexiona esta experimentada regatista, que también ha tenido su propia

experiencia personal: “Me pasó hace muchos años, haciendo de proa. No me enteré de que virábamos y que me quedé en la posición equivocada, resbalé y me fui al agua. Me agarré a un elemento del barco porque vi que detrás venía un barco muy grande. Me dije: ‘Yo no me suelto ni loca”, y enseguida vinieron a ayudarme y me rescataron”.

A la doble medallista olímpica Natalia Vía-Dufresne, que en la 41 Copa del Rey MAPFRE navega

a bordo del “Dorsia Coviran”, le ha pasado varias veces. “Una vez fue en esta misma regata,

íbamos liderando una prueba en rumbo abierto y perdimos una tripulante, tuvimos que bajar

velas y cambiar de rumbo para recuperarla. No puedes abandonarla en el agua por cuestiones

de seguridad, y además tienes que llegar a la meta con todos los miembros de la tripulación”,

relata la catalana. “En esta ocasión no pasó nada -puntualiza-, pero otra vez sí que me asusté

porque una compañera quedó colgada de un cabo y con la velocidad del barco no conseguía

volver a subir”.

En condiciones duras, los tripulantes se equipan con un chaleco salvavidas y suelen atarse con

la llamada línea de vida, un cable que les une a la embarcación, especialmente si navegan solos

o con tripulación reducida. En la Copa del Rey MAPFRE este elemento de seguridad no es

habitual porque restringe bastante los movimientos y no es obligatorio, en un escenario

controlado de regata con balizas en la bahía de Palma.

Precisamente una baliza fue lo que salvó a uno de los tripulantes del equipo italiano “Concrete

Investing – To Be”, en la primera jornada de la competición palmesana. Alberto Cantone

ocupaba ese día la posición de proa. Suele estar en un puesto más atrasado pero el proa

habitual estaba enfermo y le pidieron que lo sustituyera. “Íbamos primeros o segundos y en la

boya de barlovento, en la maniobra de cambio de vela, coloqué un pie en falso y me fui al

agua”, rememora. Se intentó sujetar a algo sin éxito, pero por suerte fue una caída limpia y no

se golpeó “ni la cabeza ni nada”, según su propio relato.

“Lo que me asustó fue que detrás venían todos los barcos -prosigue-. Nuestro táctico me gritó

que nadara a la boya para que todos me pudieran esquivar fácilmente. Grité para hacerme ver.

Luego pasó la embarcación argentina y me lanzó un chaleco salvavidas. Me agarré a la baliza y

esperé un momento, hasta que una neumática de la organización me rescató y me llevó de

vuelta al barco”. El incidente, que fue muy rápido, supuso la descalificación del barco italiano

en esa prueba por asistencia externa. Para el protagonista del suceso “fue una pena porque los

resultados eran buenos hasta el momento”, pero destaca que “lo importante es seguir

aprendiendo”.