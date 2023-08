Mónica Cruz, Elizabeth Hurley y su hijo Damian causan sensación en una conocida fiesta en Mallorca

Elizabeth Hurley disfruta en Mallorca de unas idílicas vacaciones junto a su hijo Damian, con quien guarda un extraordinario parecido. La modelo y actriz británica, fabulosa a sus 58 años, causó sensación a su llegada a la isla, donde acudió a una lujosa fiesta organizada por el empresario alemán Marcel Remus, a la que asistieron diferentes rostros conocidos del panorama nacional e internacional.

Se trata de la segunda vez que Liz Hurley aterriza en este bello enclave balear. "La primera fue en Puerto Portals, donde promocioné mi propia colección de baño. No conozco Mallorca como me gustaría, pero me encanta porque tienen muy buena energía, una interesante cultura, pero sobre todo es un lugar ideal para desconectar y descansar", señalaba al diario Última Hora de Mallorca.

Esta vez aprovechó para disfrutar de unos días con su hijo y asistir a esta velada conocida como Remus Lifestyle Night, una de las más conocidas del verano balear, donde coincidió con la actriz española Mónica Cruz. La actriz, fabulosa con una vestido de amplio escote en color rojo, posó para los fotógrafos, al igual que Mónica, que eligió un vestido rosa con una rosa roja en el medio con el que resaltaba su bronceado. Horas antes de la celebración, la hermana de Penélope Cruz había llegado al aeropuerto de Mallorca, donde se encontró su amigo el magnate inmobiliario alemán, que la recibió en la isla para que asistiera a una de sus fiestas, de la que ya es habitual en la temporada estival, que este año se celebró en la azotea del hotel Iberostar Selection Llaut.

Otras ediciones hemos podido ver rostros como Joan Collins, Carmen Electra, Eva Herzigova o la modelo curvy Hayley Hasselhoff, hija del protagonista de Los vigilantes de la playa David Hasselhoff, sin embargo la nota internacional esta vez la pusieron la actriz británica Elizabeth Hurley y su hijo modelo, Damian.

Damian Hurley, de 21 años, ha seguido los pasos de moda de su madre, convirtiéndose en uno de los modelos masculinos más buscados en el Reino Unido. Trabaja con la agencia londinense IMG Models, que también representa a las hermanas estadounidenses Bella y Gigi Hadid y a la supermodelo brasileña Gisele Bundchen. Además de ser modelo, hizo su debut como guionista y director con un drama de misterio titulado Strictly Confidential, en la que ha contado con su madre para el papel principal.

Juntos rodaron en la isla caribeña de Saint Kitts y Nevis y quiso agradecerle a Liz Hurley haber participado en su proyecto. "Durante la realización de mi primer cortometraje en 2010 (cuando tenía 8 años) me prometió que estaría en mi primer largometraje; fiel a su palabra... “En el momento en que se dio luz verde a esta película, mamá dejó todo y corrió al hermoso Caribe para ayudar. Trabajar juntos fue un sueño.'

Otros de los invitados de la noche fueron la presentadora de televisión alemana Frauke Ludowig, que condujo la velada, y el equipo del anfitrión Marcel Remus -Silke Remus, Ira Wolff, Bruce Darnell y Davina Potraz-, que recientemente finalizaba el rodaje de la serie El agente inmobiliario de Mallorca, un reality basado en él mismo y en su ambicioso proyecto de abrir mercado con la venta de lujosas mansiones de las islas a Estados Unidos.