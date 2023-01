Damian, el hijo veinteañero de Liz Hurley, dirige su primera película (con su madre en el reparto)

Las pasarelas se le han quedado pequeñas a Damian Charles, el hijo de 20 años de la conocida actriz Liz Hurley. El joven artista ha desvelado a sus más de 130.000 seguidores que a finales de 2022 terminó su primer largometraje como director y guionista. "No puedo empezar siquiera a resumir cómo de intensos y maravillosos han sido los últimos meses. Estoy verdaderamente sorprendido por la gente inspiradora y talentosa con la que he podido trabajar", comenta el modelo reconvertido en cineasta. Para su primera película ha contado con actores de la generación Z como Georgia Lock (York Witches' Society o Las crónicas de Evermoor); Freddie Thorp (Destino: La saga Winx); Lauren McQueen (The Wasting); o Max Parker (Vampire Academy) entre otros.

Además de un reparto juvenil que ya hace sus pinitos en las series de moda entre las nuevas generaciones, Damian también ha contado con la participación de su madre, y ha recordado una tierna anécdota de su pasado. "Quiero alabar a mi madre, que cuando hice mi primer corto en 2010 (cuando tenía ocho años) me prometió que estaría en mi largometraje debut. Ha cumplido su palabra y en el momento en el que la película consiguió salir adelante lo dejó todo para correr al Caribe y ayudar. Trabajar juntos ha sido un sueño", cuenta el hijo de Elizabeth Hurley, que saltó a la fama con Al diablo con el diablo o Remando al viento.

Según cuenta Damian, que ha publicado también algunas de las fotografías del rodaje y de su papel tras las cámaras, "todas las personas" que participaron en el proyecto tuvieron un papel vital a la hora de darle vida a esta película. "De verdad, ha sido la experiencia más increíble, tanto profesional como personalmente. He hecho amigos para toda la vida y he aprendido muchas lecciones valiosas", admitía el artista, que este año cumple 21 años y ya ha desfilado en algunas de las pasarelas más importantes del mundo.

¿De qué va la primera película de Damian?

La primera película de Damian como director se llamará Stricly Confidential y la sinopsis sigue a una mujer joven y atormentada que se encuentra involucrada en un mundo de seducción, duplicidad y traición que intenta desesperadamente destapar un misterio relacionado con el suicidio de su mejor amiga.

La productora que firma esta primera película, un thriller que se encuentra en pleno proceso de posproducción, también está detrás del corto The Boy on the Beach, con Elizabeth Hurley en el papel protagonista y en donde Damian no solo dirige y está a cargo del guion sino que también tiene un papel principal. Está claro que el joven artista tiene talento a raudales que está deseando explorar y explotar.