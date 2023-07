Esther Arroyo recuerda el fatídico accidente que sufrió junto a Ana Torroja hace ya 15 años

El 10 de octubre del año 2008, Esther Arroyo y su amiga, la cantante Ana Torroja, se dirigían a Santander en un coche cuando colisionaron con una furgoneta que iba a alta velocidad. Fue un terrible accidente que le costó la vida a Elías un amigo de las artistas que viajaba en el vehículo junto a ellas, mientras que el resto de los ocupantes tuvieron que ser evacuados por los bomberos. El accidente causó graves problemas de salud para la que fuera Miss España en 1990, que obtuvo la invalidez permanente y tuvo que retirarse de la televisión, hasta su recuperación. 15 años después, Esther ha recordado este trágico episodio en el documental dedicado a Mecano en Lazos de Sangre.

Torroja, que viajaba en la parte trasera del vehículo se rompió dos vértebras y la clavícula, mientras que Esther sufrió una rotura de tibia y peroné y casi pierde la pierna. Este hecho supuso para ambas un shock postraumático que Esther ha confesado que aún arrastra tras el fatídico accidente, "Perdimos en el camino a un gran amigo al que Ana y yo queremos mucho. El resto salimos como pudimos. Unos tardamos más que otros en recuperarnos y unos tenemos más secuelas que otros, pero vamos, que ya está" explicaba la actriz este martes durante la emisión del especial . La modelo se ha apoyado durante estos años en su marido Antonio Navajas, quién también viajaba en el vehículo el día del brutal accidente.

En el documental sobre Mecano se pudieron escuchar las declaraciones de Ana Torroja en La mañana de la 1, tras el accidente, aunque no quiso aportar muchos detalles al respecto, "No me gusta mucho hablar del accidente, pero la gente que nos ayudó al principio decía que de un golpe de ese tipo, normalmente, no salen muchos supervivientes. Y bueno, no nos tocaba", confesaba Ana en el programa. La sentencia del juicio por el accidente, no llegó hasta el año 2015, se dictaminó que Ana Torroja recibiría una indemnización de 250.000 euros y Esther Arroyo 330.000, aunque ella inicialmente había solicitado 5 millones de euros.