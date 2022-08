El emotivo reencuentro de Esther Arroyo y su hijo después de tres años sin verse

Esther Arroyo está viviendo unos días inolvidables ya que su hijo Francisco José, de 29 años, o "Frank" como le suele apodar la presentadora, ha vuelto de sorpresa a España para ver a la familia. Desde 2019 llevaba fuera ya que puso rumbo a Australia para viajar. Debido a la pandemia y por compromisos profesionales la artista no ha podido verle hasta ahora y ha compartido alguna pincelada del emocionante reencuentro. "Mi niño ha vuelto de sorpresa. No me lo puedo creer después de tres años sin verlo. Ha vuelto. Estamos como locos de contentos", ha dicho.

Los días de sol y playa de Esther Arroyo con sus hijos y su marido

VER GALERÍA

La modelo ha querido compartir a través de varias fotografías los planes que está haciendo con su hijo mayor, quien ha conseguido que toda la familia se reuniese de nuevo y disfruten de comidas y veladas en las que todos parecen estar encantados de volver a estar juntos. Esther se encuentra pletórica y comparte una preciosa instantánea donde podemos ver a los dos hermanos, Frank y Ainhoa, abrazados y sonrientes: "Mis niños, dos almas preciosas .Se adoran y se quieren y son amigos aún con la diferencia de edad de trece años. Esto es puro amor. Yo con vuestro permiso me desmayo de emoción y perdón si os invado de mis tesoros más preciados·. Las fotos se han llenado enseguida de bonitos comentarios de parte de rostros conocidos como Bibiana Fernández, Manel Fuentes o Anabel Alonso.

Esther Arroyo regresa al trabajo tras ganar la batalla al dolor crónico: 'Pensé que no mejoraría'

VER GALERÍA

La actriz ya expresó en 2019 la tristeza que le suponía separarse de su hijo: "Se me va muy lejos, estoy emocionada por su aventura, pero no puedo evitar egoístamente sentir una pena tremenda. Mi niño del alma. Especial de los pies a la cabeza". Francisco José nació en 1993 y fue el único niño que Esther tuvo al lado de Francisco Mayor, con quien nunca se llegó a casar. Sí se casó más adelante en dos ocasiones: primero con José Faria, míster Venezuela; después con Antonio Navajas, su actual pareja. Con el empresario fue madre por segunda vez en 2006 de su hija Ainhoa, que actualmente tiene 16 años.

Chenoa hace su valoración más 'complicada' a su amiga Rosa López y Esther Arroyo arrasa en 'Tu cara me suena'

Si hay algo que ha marcado la vida de la intérprete fue un accidente de coche que tuvo en octubre de 2008 que casi le cuesta la vida y que le dejó graves secuelas físicas. A partir de entonces la andaluza comenzó un largo periodo de recuperación que la apartó del trabajo durante varios años hasta que, poco a poco, ha vuelto en proyectos como los programas Amigas y conocidas o Tu cara me suena. En la actualidad, Esther se encuentra feliz y disfrutando de una vida tranquila acompañada de su familia y amigos.