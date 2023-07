¡Increíble! María Casado muestra la ecografía hiperrealista de su bebé

María Casado ha empezado la recta final de su embarazo. La popular presentadora barcelonesa, de 45 años, va a convertirse en madre junto a su pareja, la artista Martina diRosso, el próximo mes de septiembre y no puede estar más emocionada, tal y como ella misma ha contado. Todavía quedan unas semanas para la llegada de la pequeña Daniela, pero sus orgullosas mamás ya han podido ver cómo será su carita gracias a una ecografía hiperrealista.

Las imágenes del centro Ecodadys de Málaga las ha compartido la propia María en sus redes sociales y lo cierto es que el resultado es realmente increíble. "Comenzamos nuestro día volviendo a ver a Daniela, la bebé de @mariacasado78 y @martinadirosso. Esta vez han venido muy bien acompañadas. Las abuelas no podían perderse este momento", han escrito en su cuenta oficial junto a estas imágenes tan entrañables que reflejan lo que vivieron María y Martina junto a sus respectivas madres.

La presentadora y la cantante ya habían acudido al centro para ver a su niña. "No podemos dejar de mirar la carita de Daniela en esta superecografía de @ecodadys5dmalaga con Inteligencia Artificial. Gracias por vuestro cariño y atención de parte de dos mamis ilusionadas", escribió la conductora del programa Las tres puertas, de TVE, mostrando estas fotos de su niña.

"Mi habichuela que me tiene enamorá... Te quiero supermamá @mariacasado78", es el cariñoso mensaje que diRosso le dedicó a su chica. Desde el centro malagueño contaron que "la peque nos lo puso un poco difícil, parece que será algo tímida. Aunque conseguimos ver esa carita y hacer su imagen hiperrealista. ¡Mil gracias por la confianza chicas! Ha sido un placer conoceros"

"¡¡¡¡Mary!!!! ¡¡¡¡Enhorabuena!!!!! Vais a ser las más felices del mundo", le dijo una emocionada María Zurita sobre su próxima maternidad, mientras que Blas Cantó añadió: "¡¡Pero qué guapa!!". También comentaron las cantantes Diana Navarro: "¡Enhorabuena!" y Beatriz Luengo: "Preciosa", además de Goya Toledo, Elsa Anka, Sole Jiménez o Rosario Mohedano, entre otros muchos.

Casado, que recientemente contó que el padrino de su hija va a ser su gran amigo Antonio Banderas, explicó el pasado mes de marzo a Europa Press que está teniendo "un embarazo bueno". "Sin ningún problema, sin náuseas ni nada... así que no me puedo quejar (...) A mí lo que me da es sueño, es lo único que tengo. Estoy todo el día con ganas de dormir".

Además, la presentadora catalana aseguró que es "una niña buscada, deseada y muy querida". La pequeña nacerá en septiembre y María contó de lo más divertida cómo afrontaba sus últimos meses de embarazo con tanto calor: "Veranito en remojo, voy a tener que estar en Málaga flotando".