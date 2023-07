María Casado, a dos meses de dar a luz, confiesa el importante papel que tendrá Antonio Banderas cuando nazca su hija

Loading the player...

María Casado, (45 años), no puede ocultar su felicidad cuando solo quedan dos meses para que ella y su pareja, Martina diRosso, conozcan la carita de su hija Daniela, que nacerá en septiembre, (si no se adelanta su nacimiento). La periodista ha contado en declaraciones a El Español no haber tenido ninguna molestia durante todos estos meses de gestación y ha hablado también sobre la idea de casarse con la cantante: "aunque sólo sea por materializar y formalizar la llegada de Daniela", han sido las palabras de la comunicadora. La presentadora del programa Las tres puertas, de Televisión Española, ha desvelado además el importantísimo papel que tendrá su gran amigo, Antonio Banderas, cuando nazca su pequeña. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

