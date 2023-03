María Casado una radiante e imparable premamá

No cabe duda: María Casado está disfrutando al máximo la dulce espera de su primer hijo. Pero, mientras llega el momento, la periodista continúa imparable con su agenda y haciendo frente a sus diferentes compromisos profesionales. Ayer, sin ir más lejos, la futura mamá, quien también es presidenta de la Academia de Televisión, acudía a la ceremonia de entrega de los VII Premios de Periodismo Concha García Campoy, y lo hacían presumiendo de sus primeras curvas premamá.

Sin la compañía de su pareja, la cantante Martina diRosso, y vestida completamente de negro, María posó radiante de felicidad antes de la entrega de premios, poniendo así de manifiesto el gran momento personal y profesional que atraviesa cuando ya cuenta los días para cumplir el gran sueño de su vida a los 45 años.

Fue el pasado mes de febrero cuando la presentadora del programa 'Las tres puertas' anunciaba por sorpresa que estaba embarazada compartiendo con sus seguidores una fotografía en la que la veía a ella junto a su pareja posando con una ecografía. Junto a la imagen este bonito mensaje: "¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial, San Valentín. Te amo Martina diRosso".

Dos semanas después del anuncio, María hacía de nuevo cómplices a sus fans desvelado el género del bebé y su nombre. “Voy a ser niña… y me llamo Daniela. Mis mamis están muy felices. Gracias por vuestros mensajes de cariño de estos días…" escribía la periodista, quien a juzgar por su aspecto parece estar llevando un buen embarazo.

Hace casi tres años María Casado dio un giro de 180 grados a su vida tras recibir la llamada de Antonio Banderas. A raíz de su repentina e inesperada salida de TVE después de 21 años, la presentadora fichó por la productora audiovisual del actor malagueño. Nada más conocer que la cadena pública había decidido sustituirla, contó, en una entrevista para la cadena Ser, que recibió la propuesta de Banderas. "Cuando sale la noticia, él me llama. Lo primero que me pregunta es cómo estoy, luego qué había pasado' y lo tercero que me dijo fue: 'Dame cinco minutos y te vuelvo a llamar, que creo que tengo una cosa para ti'". Después de escuchar la nueva oferta profesional, Casado no lo dudó ni un segundo y puso rumbo a Málaga dispuesta a emprender una nueva aventura. Lo que no se imaginaba entonces era que en Málaga iba a encontrar el amor. Fue en la céntrica plaza de la Merced donde conoció a su pareja, Martina diRosso, con quien en los próximos meses formará una familia.