María Casado, más romántica que nunca con su pareja, la artista Martina diRosso

La vida de María Casado dio un giro de 180 grados hace casi dos años, cuando comenzó su andadura profesional en Teatro Soho Televisión (TST), el proyecto más personal de Antonio Banderas. La periodista dejó Madrid para instalarse en Malága sin saber que estaba a punto de encontrar el amor. Fue en la mítica plaza de la Merced donde conoció a su pareja, la cantante y fotógrafa Martina diRosso, y desde entonces pasean juntas por algunos de los lugares más típicos de la ciudad, como la Alcazaba o El Pimpi. También acuden de la mano a diversos eventos. Han posado juntas en la alfombra roja del Starlite Festival y en el estreno de Company. Además, Martina diRosso estuvo presente cuando María Casado recibió el Premio Cultura 2021 de La Opinión el pasado mes de octubre. La pareja forma un gran equipo y su felicidad trasciende a las redes sociales. La periodista catalana, de 43 años, ha publicado esta foto en blanco y negro junto a su chica y Martina diRosso al verla ha exclamado: "Deseando llegar a casa y ver a mis gorditas".

Según contó la periodista en ¡HOLA!, estos dos últimos años han sido "loquísimos, pero muy enriquecedores". "Al final, venirme para Málaga no fue solo un cambio de trabajo, sino un cambio de vida y de mentalidad, de darte cuenta de lo que había, de lo que tenía y de lo que realmente podía llegar a hacer. De quitarte vendas y de golpe encontrarte con alguien (Antonio Banderas) que te dice: 'María, ¿qué te apetece hacer? Sueña grande y luego ya veremos cómo lo conseguimos, pero no te dediques a hacer otra cosa que pensar'. Y eso es un lujo en los tiempos que corren", reconoció.

Con el actor malagueño ha creado Las tres puertas, un espacio de entrevistas en profundidad que quiere dar espacio a la reflexión, al respeto y a la libertad de expresión. Aunque los datos de audiencia no sean los esperados y María Casado rompiera a llorar por ello, esta noche, a las 22:40 horas, vuelve a ponerse frente a las cámaras para conversar con Lolita, Xavier Sardá, Isabel Coixet, Antonio Orozco y José Mercé. El programa se emite en directo desde el centro de producción de RTVE Cataluña, pero la presentadora no tiene pensado mudarse a Barcelona, su ciudad natal. "Mi hogar está en Málaga", dijo en ¡HOLA!. "A veces me preguntan qué es para mí Málaga. Para mí Málaga es la alegría de la gente. Y me siento muy cómoda aquí", añadió.

María Casado ha establecido su "campamento base" en Málaga y Martina diRosso también ha asegurado en una de sus canciones, titulada Oye, que no se piensa mover de la ciudad andaluza. La artista comenzó a escribir sus primeros temas durante el confinamiento y el pasado mes de septiembre se alzó con el segundo premio en la MálagaCrea Rock 2021. "Orgullosa de ti. Te quiero", dijo la periodista tras el galardón de su chica. Martina diRosso, que también es fotógrafa, respondió: "Te quiero. Gracias por ser aún mejor de lo que llevo una vida soñando".

