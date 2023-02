¡Sorpresa! María Casado anuncia que está embarazada

¡Sorpresa en el mundo de la comunicación! María Casado está embarazada. La periodista y presentadora de televisión, de 44 años, ha anunciado que espera su primer hijo con una foto en la que se funde en un beso junto a su pareja y un mensaje lleno de ilusión: "¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial, San Valentín. Te amo Martina diRosso". La directora audiovisual de Soho TV, la división audiovisual de la compañía creativa fundada por Antonio Banderas, ha querido dar a conocer muy ilusionada la buena nueva y dar las gracias al equipazo de una clínica de Marbella por hacer su sueño realidad "con tanto mimo y cuidado".

A su pareja se refería hace unos meses en ¡HOLA! como "la mejor banda sonora de su vida", ya que Martina es cantante, y productora de música y, de ella decía que "es la banda sonora que tengo ahora mismo". Se conocieron a través de una amiga en común y el pasado mes de diciembre cumplieron dos años de noviazgo. Juntas han hecho realidad el sueño de sus vidas y han publicado la ecografía y un emocionante vídeo con en el que por primera vez escuchan el latido de su bebé.

DiRosso también ha querido compartir con el mundo su alegría con la misma foto y este emotivo mensaje: " ¡Felicidad infinitaaaa! María y yo vamos a ser mamás y no puedo estar más emocionada. Tenía ganas de gritarle al mundo que la familia crece y que contigo todo es mejor. Nosotras siempre en el mismo equipo María Casado, a por 2023", dice tras haber recibido "el mejor regalo de nuestra vida".

María Casado hace casi tres años dio un giro de 180 grados a su vida tras recibir la llamada de Antonio Banderas. Tras su repentina e inesperada salida de TVE, la presentadora fichó por la productora audiovisual del actor malagueño. Nada más conocer que la cadena pública había decidido sustituirla, ella contó, en una entrevista para la cadena Ser, que recibió la propuesta de Banderas. "Cuando sale la noticia, él me llama. Lo primero que me pregunta es cómo estoy, luego qué había pasado' y lo tercero que me dijo fue: 'Dame cinco minutos y te vuelvo a llamar, que creo que tengo una cosa para ti'". Después de escuchar la nueva oferta profesional, Casado no lo dudó ni un segundo y puso rumbo a Málaga dispuesta a emprender una nueva aventura.