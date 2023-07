Violeta Mangriñán da detalles de su embarazo y confiesa que ha atravesado los meses más duros de su vida

La noticia del embarazo de Violeta Mangriñán ha sido una grata sorpresa para los más de dos millones de admiradores que siguen de cerca sus pasos y la bonita familia que ha construido junto a Fabio Colloricchio, su primogénita, Gala, que en diez días cumplirá un año, y su perrita Canela. Coincidiendo con su cuarto aniversario, la feliz pareja ha anunciado que en unos meses pasarán a ser uno más en la casa a la que acaban de mudarse en la capital. Ahora, unas horas después de revelar que "una personita más se une a nuestra historia", la exconcursante de Supervivientes ha contado más detalles sobre su estado de buena esperanza, una etapa que está siendo muy emocionante y deseada a la par que difícil.

Pese a que la llegada de un nuevo bebé a la familia Colloricchio Mangriñán es una auténtica fortuna y una bendición para sus orgullosos padres, Violeta, de 29 años, ha confesado que las últimas semanas han sido especialmente duras. Tras confirmar a través de su perfil social que tanto ella como su bebé, que por ahora no sabe si es niño o niña, se encuentran perfectamente en su tercer mes de gestación, pues está embarazada de doce semanas exactas, ha reconocido que "estos tres primeros meses no han sido fáciles". "Me atrevería a decir que han sido los más duros de mi vida. Conociéndome como me conocéis, os imaginaréis que no ha sido fácil para mí no poder contaros por aquí cómo me sentía", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que las hormonas y las mentiras piadosas que ha tenido que decir para ocultarlo no han jugado a su favor. "Me han tenido y me tienen así 24/7", ha revelado tras hacer alusión a las jornadas de estrés a las que ha estado sometida, lo que le ha generado sangrados hasta la décima semana.

Dejando de lado esa pequeña parte menos positiva, Violeta ha querido centrarse en todo lo bueno que está por venir, una nueva maternidad que encara con ganas, fortaleza e ilusión. "Estamos felices de darle a Gala un hermanito. El embarazo no ha sido ninguna sorpresa, es algo que esperábamos y deseábamos con todo el amor del mundo. Somos conscientes de que la paternidad no es un camino fácil, pero estamos totalmente convencidos de que el esfuerzo merecerá la pena", ha contado.

Aunque ha reconocido que le hubiese gustado "esperar un mes más, como hice con Gala" para comunicar la buena nueva, la realidad es que "el huevito va creciendo a pasos agigantados y, siendo verano, no había forma de seguir disimulándolo". También ha aprovechado que desde hace unas horas el motivo de su alegría es público, para hacer una mención especial a su hermana menor, Lila Mangriñán, uno de los pilares fundamentales de su vida y una gran motivación que le ha impulsado a dar un compañero de juegos a su niña. "No imagino la vida sin mi hermana, no podría vivir sin ella y no podía no darle un hermanito a mi hija. Sabía que si esperaba unos años más no iba a repetir", ya que "estamos ahora en esta etapa de no dormir, entre otras cosas, y preferimos pasarlo del tirón", ha concluido.

