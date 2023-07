Gigi Hadid, detenida durante sus vacaciones en las Islas Caimán

Sus vacaciones no comenzaron de la mejor manera. Acaba de transcender que la modelo Gigi Hadid, de 27 años, fue arrestada el pasado 10 de julio mientras se disponía a comenzar unos días de descanso en las Islas Caimán, en Estados Unidos. La top llegó al Aeropuerto Internacional Owen Roberts en un jet privado y, cuando tuvo que pasar el control fronterizo y pasó su maleta por el escáner, las autoridades descubrieron que llevaba una pequeña cantidad de una sustancia adictiva (marihuana) por lo que la detuvieron, como detalla TMZ. Los cargos que se imputaron a la modelo y a la amiga que la acompañaba fueron por importación de dicha sustancia y de instrumentos para consumirla.

Tras pasar a disposición de la policía, quedaron libres bajo fianza. En su comparecencia ante el juez se declararon culpables y pagaron una multa que habría ascendido a unos 1000 dólares (casi 900 euros), como informa el citado medio. El representante legal de la modelo comentó en un comunicado a E! News que viajaban con dicha “sustancia adquirida legalmente con un certificado médico”. “También es legal para uso médico en las Islas Caimán desde 2017. Su expediente quedó limpio y pudo disfrutar de su descanso en la isla”, concluye el documento.

La top publicó después algunas instantáneas en las que se pudo ver cómo fueron esos días en el paradisiaco entorno. Presumió de figura en bikini junto a sus amigas y mostró algunos de los alimentos que tomó para recuperar energías como unas otras, una pizza e incluso patatas fritas. No hizo alusión sin embargo a la noticia que se acaba de conocer acerca del inicio accidentado de esta escapada estival.

Lo que sí llamó la atención en una de las instantáneas fue el enorme tatuaje de un dragón que la top lleva en una pierna, un dibujo que ha sido muy comentado por sus seguidores que se preguntan si es real. La modelo, que triunfa no solo en la pasarela sino también como diseñadora de prendas de cashmere, se ha convertido ahora además en copresentadora de la segunda temporada de Next in Fashion de la mano de Tan France, una de las estrellas de Queer Eye. Aunque se la ha relacionado con Leonardo DiCaprio no se le conoce pareja oficial y sigue volcada en el cuidado de su hija Khai, fruto de su relación con el cantante Zayn Malik, de quien se separó en 2021.