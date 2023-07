El motivo que habría llevado a Madonna a ingresar en la UCI

El pasado 28 de junio transcendió que Madonna, de 64 años, había sido ingresada en el hospital debido a una grave infección bacteriana. A la preocupación de su familia, que no sabía si la artista saldría adelante, se unió la de sus amigos, que han hablado ahora sobre los motivos que podrían haberle provocado este percance de salud. Algunas de las personas que trabajan junto a la cantante han comentado que los días antes de ser hospitalizada ignoró algunos de los síntomas que ya avanzaban que algo no iba bien. “Ignoró varios síntomas porque pensó que se irían. No quería perder tiempo de ensayo” comentaron a People dichas fuentes, que añadieron que no se sentía al cien por cien.

Otros comentarios van en la misma línea, explicando que ha estado muy ocupada durante mucho tiempo y no se ha tomado un respiro para ocuparse de sí misma. “Continúa exigiéndose hasta el límite”. El motivo de dicha entrega, que la habría llevado a ensayar doce horas seguidas, es que quería dar lo mejor de sí misma a sus seguidores en el tour que estaba preparando. Como informó Page Six hace unos días, la intérprete de Like a prayer ensayaba durante todo el día en el Nassau Coliseum en Uniondale, Nueva York, para dejar todo listo de cara a la gira internacional con la que iba a celebrar sus cuarenta años de carrera.

Estaba previsto que esos conciertos arrancaran el 20 de julio en el Rogers Arena de Vancouver, fechas que han quedado suspendidas y están en el aire, a la espera de ver cómo evoluciona su estado. La artista estaba muy emocionada con este espectáculo que tenía fecha cerrada para el 1 de noviembre en Barcelona. Madonna fue encontrada inconsciente durante el pasado fin de semana por lo que inmediatamente fue trasladada al hospital donde permaneció en la UCI. Su manager Guy Oseary comentó que la artista había desarrollado una seria infección bacteriana que provocó su ingreso. “Su salud está mejorando, pero sigue bajo supervisión médica. Se espera que se recupere por completo, pero tenemos que suspender todos sus compromisos, incluida la gira. Compartiremos más detalles con vosotros cuando los vayamos obteniendo, incluyendo las nuevas fechas del tour”.

Rocco Ritchie, de 22 años, y David Banda, de 17, fueron vistos por las inmediaciones de su casa en el Upper East Side con semblante serio tras conocerse las noticias sobre la salud de la artista. No hicieron declaraciones, silencio que ha mantenido además su hija Lourdes Leon, de 26 años. La ganadora de siete Grammys tiene otras tres hijas, Mercy James, de 16 años, y las gemelas Estere y Stella, de nueve. Un allegado a la familia explicaba que lo ocurrido ha sido un toque de atención para la artista, que lleva un ritmo de vida demasiado intenso. “Cree que es inmortal y se ha exigido mucho a sí misma para la gira” apuntan sus amigos cercanos.