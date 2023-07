Elena Rodríguez, madre de Adara, se sincera sobre la relación de su hija con Bosco Martínez-Bordiú

La gran final de Supervivientes 2023 dejaba varios momentos para inmortalizar. Entre ellos, el apasionado beso que se dieron entre el ganador del programa, Bosco Martínez-Bordiú, y la segunda clasificada, Adara Molinero, sorprendiendo así a los espectadores. Un beso que está dando mucho que hablar, puesto que ha dejado los sentimientos del aristócrata de 25 años al descubierto. Ante el revuelo causado por el gesto del joven y lo "ilusionada" que dijo estar la influencer, Elena Rodríguez, madre de Adara, ha reaccionado acerca de lo que ocurrió en la final y de la relación que tienen su hija y el sobrino de Pocholo.

Bosco gana Supervivientes y ¡lo celebra besando a Adara en directo!

Adara Molinero (30 años) y Bosco Martínez-Bordiú (25) ya están disfrutando de la vida tras cuatro meses en Honduras. Durante los últimos días de convivencia en el reality, entre ambos se palpaba la complicidad. El beso en directo en el plató simplemente ha confirmado las sospechas de muchos, de que entre los dos había algo más que una simple amistad. En este aspecto, Elena Rodríguez ha sido preguntada por la relación que mantienen Adara y Bosco. A lo que ella, muy prudentemente, ha contestado entre balbuceos lo siguiente: "Hay lo que hemos visto", señalaba la madre de la concursante en el Deluxe.

Telecinco explica el motivo del lapsus de Sobera en la final de 'Supervivientes' y desmiente el supuesto tongo

Tal y como ha contado Elena Rodríguez, lo que tanto su hija como Bosco necesitaban era "salir de allí y darse una fiestecita y empezar a relacionarse con personas", declaraba, haciendo ver que a lo mejor este arranque de pasión por parte de Bosco era debido a las semanas que han vivido juntos. "Yo creo que estaban todos contentos, deseando llegar a sus casas. Es verdad que a todos les importa el ganar o no ganar, es importante la cantidad que se llevan. Pero, también con muchas ganas de llegar a sus casas. Por eso estaban contentos y se sentía esa alegría", destacaba Elena, respondiendo a Lydia Lozano que veía a Adara cambiada y feliz aunque no se llevase el premio.

Adara Molinero y Rodri Fuertes confirman su ruptura

Rodri Fuertes reacciona al beso de Bosco y Adara

Además de la madre de Adara, ha habido otra persona cercana a ella que también ha reaccionado al comentado beso. Este no es otro que el ex de la influencer, Rodri Fuertes, con el que ella vivió una relación muy intensa y llena de altibajos. A pesar de la ruptura entre ambos, todos los fans se preguntaban si, tras el paso por Supervivientes de Adara, podría haber reconciliación. Pero, nada más lejos que la realiad. Así lo ha aclarado el propio Rodri en una llamada a Socialité, después de ver el beso de Bosco a Adara: "Ya no hay nada", ha confesado Eso sí, el exconcursante de Gran Hermano 17 ha vuelto a sacar la cara por ella y ha asegurado que si ella ha dado el paso con Bosco es porque hay ilusión de verdad y no es un montaje.