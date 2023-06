Kiko Hernández confiesa que le gustaría ampliar la familia con Fran Antón y que sus dos hijas lleven los apellidos del actor

Kiko Hernández se encuentra en uno de sus mejores momentos vitales. A pesar del final de Sálvame, el colaborador está muy feliz por estar con "el hombre de su vida", tal y como ha reconocido a sus compañeros. El presentador gritaba a los cuatro vientos su amor por Fran Antón el pasado 13 de junio. Tras estas declaraciones, Kiko ha ido más allá y se ha abierto en canal para contar cómo comenzó su historia de amor con el actor, con el que se dará el sí quiero el próximo mes de septiembre.

A día de hoy, Kiko se siente el hombre más afortunado del mundo. Tanto es así que ha confesado que quiere ampliar la familia con Fran Antón: "Sí, queremos ampliar la familia porque, aunque Fran siente que mis hijas también son suyas, es uno de sus sueños", revelaba en Viernes Deluxe, sobre su intención de ser padres próximamente. Además, Kiko ha contado que quiere que sus hijas lleven el apellido de su futuro marido, ya que las cuida y las trata como un padre más.

Su historia de amor

El propio colaborador ha admitido que fue él quien se lanzó: "Fui yo quien le besó primero, él flipó", desvelaba. Al principio, ha reconocido que no sintió nada por él, más allá de creer que era guapo: "En un principio era un compañero normal, no sentí nada al verle, nos hicimos una sesión de fotos para promocionar una obra y después durante la pandemia cero contacto", contaba, revelando que Fran llegó a su vida un tiempo después de la muerte de Mila.

"Después de la pandemia, yo llegué al teatro con botes de aceitunas y se las regalé al equipo, él las suyas se las regaló a su madre y me la puso al teléfono para que me dijera que le encantaban, esa fue la primera vez que hablé con mi suegra", continuaba diciendo. Lo que no sabían es que, a partir de ahí, ambos acabarían compartiendo su vida el uno con el otro. "Comenzamos a hacernos amigos, cada día más, cada día una relación más íntima. En la obra nos dábamos un beso, pero el día que decidimos que dejábamos la obra porque lo estábamos pasando fatal, nuestro beso, que normalmente duraba 30 segundos, duró dos minutos", seguía contando.

"En ese momento surge la magia y empieza la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida. Nunca he vivido algo como estoy viviendo ahora", explicaba Kiko, desvelando que fue él mismo quien dio el primer paso para consolidar la relación. Desde entonces, su romance ha ido creciendo poco a poco. Tal es así, que el actor acompañó por primera vez a su chico a una entrevista en televisión. De hecho, Kiko compartió una foto con su futuro marido en el plató de Sálvame junto a estas palabras: "Será porque te amo…gracias por estar".

La pedida de mano más romántica

Para Kiko Hernández, Fran Antón es el hombre de su vida: "Siento una gran admiración hacia él, hacia cómo cuida de su familia, de la mía, de su trabajo y especialmente cómo quiere y se lleva con mis dos hijas, porque las quiere como si fueran suyas", contaba orgulloso, agregando que su primera cita fue en un sitio cerca del Museo de Cera. También ha revelado que el actor dio el paso del compromiso. Ocurrió en la playa de Melilla y delante de sus dos hijas, en una de las pedidas más románticas. Más adelante, Hernández quiso hacer lo propio también y le pidió matrimonio a Fran en un viaje a Nueva York, concretamente "en mitad del puente de Brooklyn". Ahí fue donde fijaron la fecha de la boda.

Invitación de boda

En un momento dado, el colaborador compartía con todos la invitación del enlace: "Nos gustaría que nos acompañes el sábado 16 de septiembre, la celebración será en Melilla a las 13.00 horas. Queremos que seáis los protagonistas de nuestra historia de película, si nos regaláis vajillas jugaremos con ellas al tiro al plato...", rezaba la invitación interactiva con una canción romántica de fondo.