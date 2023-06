Kiko Hernández desmiente la información de 'Sálvame' sobre su boda con Fran Antón, pero aclara: 'En septiembre sí me quiero casar' El colaborador se ha declarado en directo al actor, al que se ha referido como el hombre de su vida

La supuesta boda de Kiko Hernández y Fran Antón tras más de un año de relación sentimental con el más absoluto hermetismo por bandera ha despertado gran curiosidad entre los espectadores en las últimas horas. Ha sido ahora, pasados cinco días desde que el formato de Mediaset anunciara la inesperada noticia, cuando el colaborador ha reaparecido en el programa para "dar la cara" y "contar lo que yo quiera de mi vida, sin estar obligado de nada", tal y como él mismo ha expresado. Contra todo pronóstico, el televisivo ha desmentido firmemente la información emitida por su propio programa y ha negado haber sellado su amor ante el altar con su pareja, pero sí ha puesto fecha para ese día: "En septiembre me caso en Melilla", ha anunciado.

Con los ojos vidriosos y un gesto de emoción que traspasaba la pantalla, Kiko Hernández ha revelado que este fin de semana ha vivido uno de los dos momentos más felices que recuerda en toda su vida: "Uno fue cuando nacieron mis hijas y otro ha sido este fin de semana", ha contado, antes de negar que se haya tratado de su boda, tal y como apuntaron en Sálvame.

Pese a que hasta el momento no se había pronunciado sobre su supuesto enlace, algo que sus compañeros le han recriminado en varias ocasiones, ha querido subrayar el valor que tiene haber regresado al programa a pocos días de su conclusión y pudiendo haberlo hecho a golpe de exclusiva. "En toda mi vida, nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento para este programa y para todas las personas que forman parte de él", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que no ha engañado a nadie sobre ningún asunto porque nunca había hablado de ello y que, por lo tanto, tampoco ha existido ningún montaje.

Desde el pulpillo que ha sido testigo de tantos memorables instantes a lo largo de esta última década y media de emisión en vivo, el indiscutible protagonista de la tarde de este martes ha reconocido que cuando se enteró que la noticia de su supuesto 'sí, quiero' sintió "sorpresa y cabreo" a partes iguales y ha hecho una declaración de amor sin precedentes al que considera el amor de su vida que ha desatado las lágrimas de sus compañeros. "Después de 14 años, hoy me subo aquí para contar a mis compañeros y al público algo que es muy importante para mí. Durante mucho tiempo, se ha hablado y se ha especulado sobre mi vida sentimental y creo que ha llegado el momento de contar la verdad, y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida, encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida y al mejor padre que puede ayudarme en este camino con mis hijas. Esa persona se llama Fran Antón", ha dicho.

"Gracias por regalarme una familia maravillosa y por querer tanto a mi familia. Me gustaría que fuéramos felices toda la vida. En septiembre sí me quiero casar contigo", ha reconocido con una imborrable sonrisa dibujada en su rostro en los minutos previos a confirmar que estará presente en el adiós de Sálvame, pero que se tomará varios días de descanso "para disfrutar" de esta alegría. "Estoy en el mejor momento de mi vida y no hay nada que pueda perturbarme ahora", ha concluido entre muestras de felicidad y desmedida emoción de los tertulianos presentes en el plató.