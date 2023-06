Así es Fran Antón, el novio de Kiko Hernández, con el que se casará en septiembre

Kiko Hernández (46 años) y Fran Antón (42 años) se casarán el próximo mes de septiembre tras más de un año de relación sentimental. Por fin el colaborador de televisión descubrió el misterio sobre el enlace. Herández desmintió firmemente la información emitida por su propio programa Sálvame y negó haber sellado su amor ante el altar con su pareja, pero sí ha puesto fecha para ese día: "En septiembre me caso en Melilla", anunció.

Muy emocionado y sonriente Kiko se abrió en canal: "Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida, encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida y al mejor padre que puede ayudarme en este camino con mis hijas. Esa persona se llama Fran Antón. Gracias por regalarme una familia maravillosa y por querer tanto a mi familia. Me gustaría que fuéramos felices toda la vida. En septiembre sí me quiero casar contigo".

Actor y modelo nacido en Melilla

Fran Antón es actor, productor, bailarín y también cantante, y precisamente sobre el escenario es donde conoció a su futuro marido, concretamente en la obra Destino, con la que recorrieron la geografía española durante cinco meses. Y es que Fran Antón lleva una larga trayectoria como actor. De hecho, tiene un Máster en Artes Escénicas. En el mundo de la interpretación, el melillense ha actuado tanto en la televisión, en series como Tierra de lobos; en cine, como en La cosecha, y en teatro, como Las Troyanas, obra que compartió también con Kiko.

Además, Antón participó en la última edición del Festival de Málaga, concretamente como jurado en la sección de cortometrajes. Su altura, más de metro novena, le ha permitido también trabajar como modelo en diferentes campañas de publicidad. Amante de los viajes, de la fotografía, del deporte y de la lectura, según muestra en sus redes sociales. Muy familiar, ha publicado varias fotografías muy cariñoso junto a sus sobrinas.