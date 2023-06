Se cumplen dos años de la muerte de Mila Ximénez en un día doblemente triste para la familia de 'Sálvame'

El 23 de junio de 2021, el mundo de la televisión perdió a una de sus profesionales más queridas, Mila Ximénez. La periodista había anunciado doce meses antes que padecía un cáncer de pulmón con metástasis, un diagnóstico ante el que se mostró siempre optimista, convencida de que se recuperaría para seguir disfrutando al lado de su hija Alba Santana y sus dos nietos, quienes viven en Ámsterdam, sus hermanos y los amigos que le dio la pequeña pantalla. Y es que gracias a su paso por Sálvame formó una segunda familia que la tiene presente cada día, especialmente este nostálgico viernes en el que la tristeza y los recuerdos se multiplican al coincidir con el punto final de un ciclo.

El segundo aniversario del fallecimiento coincide con un acontecimiento que marcará para siempre la historia de la pequeña pantalla: el adiós a Sálvame, que se graba en un plató precisamente rebautizado con el nombre de Mila Ximénez. Este espacio, que se despide tras catorce años en antena (su primera emisión fue el 27 de abril de 2009), fue muy importante para la periodista. El programa supuso un impulso laboral en una carrera profesional que no siempre fue fácil y le permitió crear vínculos eternos con personas que comenzaron siendo compañeros y se convirtieron, entre discusiones y risas, en una parte indispensable de su vida. Ellos la acompañaron en sus días más felices y también en los momentos más duros, hasta el final, siendo incondicionales.

La última vez que se puso frente a las cámaras del programa que era su segunda casa fue el 10 de marzo de 2021, tres meses antes de que nos dejara para siempre. Aquel día se mostró tal y como era, sin dobleces, directa, ingeniosa y muy humana. Arropada por el cariño del público y del equipo completo de La Fábrica de la tele, estuvo llena de energía en sus intervenciones, hizo gala una vez más de su carácter en una disputa con Makoke y se divirtió con las imitaciones de Josep Ferrer. El hueco que dejó aquel día cuando los focos se apagaron se hizo aún más grande con su fallecimiento hace dos años, veinticuatro meses en los que los homenajes de sus compañeros no han dejado de sucederse.

Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos, María Patiño, Kiko Hernández y Kiko Matamoros... Todos los que forman parte del programa de Telecinco que hoy cierra sus puertas se han emocionado hasta las lágrimas en estos dos años en los que han tenido que recomponerse para aprender a convivir con el eterno recuerdo de su querida Mila. La periodista andaluza, que también afrontó retos como ir a Supervivientes y GH VIP, era muy sincera y eso provocó fuertes choques con sus compañeros, pero esas disputas eran pasajeras y prevaleció siempre una bonita amistad de la que siguen hablando con un enorme cariño. De hecho, fiel a su generosidad, a algunos de ellos les dejó pertenencias para que la sientan siempre cerca.

Alba Santana, el motor de su vida

El motor de Mila siempre fue Alba, nacida de su relación con el tenista Manolo Santana, quien falleció en diciembre de 2021, escasos meses después que Ximénez. Su infancia estuvo marcada por la dolorosa separación de sus padres y hubo una etapa en la que no pudo crecer al lado de su progenitora, pero esos obstáculos no las separaron nunca, todo lo contrario. Ambas se adoraban y la hija de la periodista sigue su ejemplo. Muy discreta y alejada del foco mediático, está muy agradecida con los colaboradores de Sálvame por ser un apoyo firme en la enfermedad de su madre. Así se lo hizo saber en una llamada telefónica en la que dijo: "Que sepáis cuánto os quería, cuántas risas le habéis dado, y aunque le gustaba quejarse mucho, yo tenía siempre clarísimo que sois su otra familia y al estar lejos me reconfortaba saber la compañía y lo que estabais con ella. Os deseo de corazón todo lo mejor".