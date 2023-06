¡Confirmado! Ricardo Gómez y Elena Rivera regresan a 'Cuéntame' en su temporada final

La historia de la familia Alcántara llegará a su fin tras más de dos décadas en antena y lo hará por todo lo alto: con siete capítulos dedicados a cada uno de los personajes centrales de la trama: Antonio, Mercedes, Herminia, Inés, Toni, Carlos y María.Los nuevos episodios de la ficción producida por RTVE en colaboración con Ganga Producciones situarán a los Alcántara en diferentes momentos entre 1994 y 2001, reflejando hechos de la actualidad política, social y cultural de aquellos años como la salida de Moncloa de Felipe González y la llegada de José María Aznar; la llegada de Internet y los ordenadores a los hogares españoles, la explosión de la telefonía móvil, el nacimiento de los primeros periódicos digitales o la popularidad de las videoconsolas.

La herencia en vida, primer capítulo de la temporada final, ya ha comenzado a rodarse y en las próximas semanas, el equipo, formado por cerca de 80 profesionales, se desplazará a diferentes puntos de la comunidad de Madrid, Guadalajara, Segovia y Toledo para continuar con las grabaciones. El rodaje de la veterana ficción finalizará en septiembre.

A la espera de conocer cuándo se emite el final de Cuéntame cómo pasó, Televisión Española ha confirmado que Ricardo Gómez vuelve en el último episodio para despedirse de su personaje, Carlos Alcántara. Elena Rivera, Karina en la ficción, le acompañará en este cierre de temporada.

El actor, que dejó la serie en 2018, ya adelantó que no cerraba la puerta a la serie de su vida. "El cariño es tan grande y tan mutuo por las dos partes que estoy convencido de que suceda lo que suceda solo podrá ser para bien. A nivel personal es un proyecto que me lo ha dado todo y que todo lo que le sucede al proyecto a mí me afecta de una manera o de otra", declaró. La actriz, que abandonó la ficción al mismo tiempo que su compañero, también dejaba la puerta abierta a un posible regreso. "El final lo tendrán que decidir los guionistas. Llevan un montón de años con la serie, yo desde que me fui ya han pasado muchos años, así que serán ellos los que decidan qué final le ponen", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

En esta temporada veremos a nuevos actores con los Alcántara. Carlos Santos se suma al reparto como enólogo de las bodegas de Antonio; Ana Turpin, como directora teatral; Alberto Castrillo, como periodista, y la niña Sofía Otero, ganadora del Oso de Plata en el 73° Festival Internacional de Cine de Berlín, dará vida a Sol, la hija de Toni y Déborah.