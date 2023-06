El homenaje de Anne Igartiburu a su padre por cómo gestionó el duelo tras la trágica muerte de su mujer

Anne Igartiburu ha compartido una preciosa imagen junto a su padre, José Manuel Igartiburu, al que admira profundamente a juzgar por la emotiva carta que le ha dedicado. "Caminar a tu lado. Sé que cada vez lo hacemos menos. Y que cada paso es uno más para darle importancia al instante. Le digo a mis ganas que aún quedan paseos, charlas y silencios. Al fondo nuestros montes. Nuestro camino. Me has dejado andar el mío, en la distancia, sin agobiar, creando un puente perceptible y a la vez muy laxo. En el que nos hemos acercado cuando lo hemos necesitado", ha comenzado diciendo la presentadora, de 54 años.

"Me gusta lo que ha quedado en mí y lo que sigue emergiendo de tus enseñanzas. Los libros, la música, la poesía, el arte, el deporte, la actitud, el arranque, el criterio, el ir a contracorriente y cuestionarlo todo. Las risas y los silencios. Salir a correr, subir una montaña, leer un ensayo o escuchar a Bach y Paco Ibañez o Laboa. Todo, todo, todo aporta. Viajar en bici e interpretar artículos del periódico, recortar noticias y buscar soluciones a un plano en alzada. Visitar lugares, dormir al raso y compartir un bocata al llegar arriba del monte. Todo, todo aporta y nada cae en saco roto. Tu gestión del duelo y tu tirar palante. Pues eso, vamos adelante", ha añadido Anne.

La muerte que marcó para siempre la vida de la familia Igartiburu fue la de Lourdes, esposa de José Manuel y madre de Anne. Falleció hace 37 años en un accidente aéreo, cuando la presentadora tenía tan solo 17 años. "Ella era maestra, pero estaba de voluntaria en un grupo de rescate de montaña… Se estrelló el helicóptero… Te queda la satisfacción de saber que estaba haciendo algo importante para los demás, pero costó levantar cabeza…", confesó Anne en una entrevista concedida a Bertín Osborne. "Falta la madre y se resquebraja el eje de cualquier familia y cada uno sale como puede adelante. De mi padre tengo recuerdos de profunda soledad porque eran compañeros y yo, entre comillas, tuve que ocupar el puesto de mi madre", explicó. Este trágico suceso hizo que Anne renunciara a su carrera deportiva como atleta y se volcara en el cuidado de la familia porque "faltaba la jefa, la madre".

La presentadora tiene muy presente a su progenitora y hace tan solo unos días publicó una foto en blanco y negro en la que aparecía tocando el violonchelo. "Un gesto, un intento, un guiño, un reto. Disfrutando como una niña chica. Todo por honrar tu presencia, Ama, (madre) y tu ausencia hoy. A ti te gustaba… y a mi me emociona hoy y siempre desde niña. Quería probar, intentar y sumar a mi vida una experiencia llena de emoción. Cosas mías que me recuerdan que lo importante es sentir cada instante. Y si encima lo compartimos con nuestros seres queridos para honrar a los que ya no están, toma aún más sentido. Creo que mi sonrisa lo dice todo. Con eso me quedo", comentó.

Dicen que lo que la vida te quita por un lado te lo da por otro y Anne ahora es una mujer muy feliz gracias a sus hijos, Noa, de 23 años, Carmen, de 12, y el benjamín de la familia, Nicolás, nacido durante su matrimonio con el director de orquesta Pablo Heras-Casado, y que ya tiene siete años. Además, con ellos vive una joven india, a quien la presentadora no ha podido adoptar, pero a quien quiere como a una hija.