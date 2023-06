Javier Cámara cuenta en 'El Hormiguero' por qué puede votar en los Oscar y el origen de su otra profesión

Lleva más de tres décadas triunfando en el mundo de la interpretación, donde convierte en éxito cada proyecto del que forma parte. Decir Javier Cámara es hablar de profesionalidad, versatilidad y reconocimiento internacional. No en vano, a sus 56 años es uno de los actores más queridos y laureados de nuestro país. Desde la primera vez que se puso frente a los espectadores en la década de los 90, no deja de encadenar proyectos. El último de ellos es la segunda temporada de Rapa, serie de Movistar+ que protagoniza junto a Mónica López y de la que ha hablado durante su visita a El Hormiguero. La noche de este martes ha estado en el programa de Pablo Motos, donde ha hablado de su faceta más desconocida como fotógrafo y ha contado su curioso derecho en los Oscar.

Cámara, padre de dos niños que nacieron en 2017 en Estados Unidos, tiene un vínculo directo con la noche más importante de la industria cinematográfica de Hollywood, los Oscar, y es que puede votar en estos importantes premios. "Yo no hablo muy bien inglés, pero recibí una carta de la Academia en la que me invitaban a a participar. Pensaba que era una broma de algún amigo, pero al rato me enteré de que se había publicado la lista y efectivamente estaba yo. Te mandan las películas", ha contado, añadiendo que para este cometido alguien tiene que recomendarte. También da su voto en los Goya y en la Academia europea.

Apasionado de su trabajo, aprovecha las grabaciones y los eventos a los que acude para dar rienda suelta a otra de sus aficiones: la fotografía. "Me pasaban tantas cosas bonitas en los rodajes que siempre pensé que las iba a olvidar, y mira que mi madre con 92 años tiene una memoria prodigiosa. Hay sitios tan bellos y maravillosos que quiero guardar la imagen y desde hace un tiempo hago fotos", ha contado. El resultado de sus instantáneas, que tienen como protagonistas a compañeros que van desde Penélope Cruz a John Malkovich, se ha materializado en una exposición itinerante que se llama El placer de mirar.

La segunda temporada de Rapa, con Galicia como telón de fondo

A partir del 15 de junio estarán disponibles los nuevos capítulos de Rapa, thriller en los que el ganador de dos premios Goya se mete en la piel de Tomás Hernández, un exprofesor jubilado que padece una enfermedad y "se aprovecha de una amiga que investiga casos, mete la nariz". Gran parte del rodaje de esta temporada, que reconoce que es mejor que la primera, se ha desarrollado en el arsenal de Ferrol, una base naval en la que casi siempre estaba su compañera. "Yo me puse celoso porque es un lugar maravilloso y entré poco", ha contado entre risas.

Para esta serie que ya ha adelantado que tendrá tercera temporada, tiene que caracterizarse con barba pelirroja que el equipo le "pinta todos los días" de grabación. Además, ha contado que en la cabeza le ponen "una pasta para que no brille y les digo, yo voy a brillar". Cámara, que ha participado en títulos tan conocidos como 7 vidas, Vota Juan y Vivir es fácil con los ojos cerrados, asegura que siempre se duerme en maquillaje porque es la primera parada de un largo día de rodaje que comienza sobre las 5 de la madrugada.