Javier Cámara, una estrella del cine padre de dos hijos y con una discreta vida personal

Javier Cámara es uno de los rostros más conocidos de la industria del entretenimiento en España. El polifacético actor de 56 años ha protagonizado numerosas obras de teatro, series y filmes, algunos tan populares como Hable con ella, Campeones, Los amantes pasajeros, Truman y Vivir es fácil con los ojos cerrados. Precisamente, por estos dos últimos títulos se alzó con el premio Goya en las categorías de mejor actor de reparto y mejor actor respectivamente.

Sin embargo, lejos de los escenarios, el intérprete siempre se ha mostrado muy celoso de su vida privada, intentando dejar los asuntos de su esfera íntima en un discreto segundo plano. Nacido en 1966 en Albelda de Iregua -una pequeña localidad de La Rioja- en el seno de una familia numerosa, tiene dos hermanas mayores y un hermano que falleció antes de él nacer, fue en la adolescencia cuando sintió el gusanillo por la actuación.

Aunque su padre no estaba muy de acuerdo con esta vocación, su objetivo es que su único hijo varón continuase con las labores del campo, Javier decidió perseguir su sueño y se trasladó a Madrid para estudiar Arte Dramático. Finalmente, hizo su gran debut en el teatro en 1991. Desde entonces, los éxitos profesionales no han parado de sucederse.

En lo relativo al plano sentimental, el actor se ha reconocido abiertamente homosexual, pero nunca se le ha conocido una pareja oficial. Sus dos grandes amores son sus dos hijos, un niño y una niña que nacieron en el año 2017 en Nueva York mediante gestación subrogada. De los pequeños no se saben ni los nombres, ya que el artista los ha mantenido alejados del foco mediático.

La única vez que Javier Cámara ha hablado de manera distendida de su paternidad fue en mayo de 2022 durante una entrevista en La matemática del espejo, un programa de TVE. “Desde que soy padre soy todavía más sensible, me ha hecho frágil. Los intento acompañar para que tengan su alegría y su disfrute. Cuando hay frustraciones también intento ayudarles a gestionarlas”.

En esta misma conversación con Carlos del Amor, el actor también se defendió de aquellos quienes criticaban la forma en la que sus mellizos habían llegado al mundo, puesto que la gestación subrogada no es legal en España. “Sé que es un tema complicado. No puedo decir nada porque no voy a cambiar la forma de pensar de nadie. Yo sé cómo ha sido, ha sido magia”.

