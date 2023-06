Los Alienígenas de Mask Singer eran Paula Echevarría y Miguel Torres

Primera máscara doble en Mask Singer y… ¡acierto! Ana Obregón y Javier Ambrossi analizaron las pistas y dieron en el clavo con su apuesta pues, tras los Alienígenas se escondían Paula Echevarría y Miguel Torres. La pareja se quitó la careta tras una noche llena de emoción en el programa, en el que cada vez quedan menos disfraces. Cantaron el tema Mon amour, de Aitana y Zoilo, pero no lograron llegar a la semifinal pues los avezados jueces acertaron con sus sospechas. “Somos los primeros alienígenas en salir de la portada de una revista humana. No nos gustan las patatas alioli. Estamos a años luz de nuestra familia y no hay forma de comunicarnos con ellos” dijeron.

Las apuestas oscilaban entre Michelle Jenner y Hugo Silva (Roberto Leal, que fue el invitado de la noche), Ana y Luis Fernández (Naranjo) e Isco y Sara Sálamo (Javier Calvo). Solo Ana Obregón y Ambrossi acertaron que se escondían la actriz y el deportista debajo de los trajes. “Sois demasiado listos” decía la protagonista de Velvet . “Ha sido divertidísimo, nos ha encantado todo, desde grabar la canción hasta la coreografía. No lo sabe nadie, ni mi hija” aseguró con humor. “Ha sido un juego maravilloso, la verdad. Sabíamos que iba a ser complicado porque sois muy listos y nos llamó mucho que fuera una máscara doble” reconoció. Roberto Leal, que debutaba como investigador invitado, explicó que había sido su debut perfecto.

El concurso sigue camino a la final con tres máscaras: Caballito de Mar, Gallo, Ratita. Los investigadores todavía no han averiguado quiénes se esconden tras estos disfraces aunque siguen analizando las pistas. Ratita, que interpretó Think de Aretha Franklin, asegura que su primer trabajo fue dando clases de español a unos chavales suecos. Gallo versionó Venecia, de Hombres G, y entre las apuestas se cuelan nombres dispares como Santiago Segura, Paz Padilla y Karlos Arguiñano. Caballito de Mar podría ser una actriz internacional a juzgar por las apuestas que apuntan a Salma Hayek o Pamela Anderson.

En la edición de este año han sorprendido nombres como Bo Derek, Feliciano López, Naty Abascal y Valeria Mazza. Paula Echevarría, de 45 años, y Miguel Torres, de 37, mantienen una estable relación desde hace cinco años y acaban de celebrar el segundo cumpleaños de su hijo en común Miki (Paula es madre además de Daniella, de 14 años, fruto de su matrimonio con David Bustamante). Por el momento la pareja no tiene intención de dar un paso más en su relación, como han comentado en alguna ocasión. “Los dos ya hemos pasado por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", aseguraba la intérprete.