Paula del Fraile anuncia en directo que va a ser madre por segunda vez con José Yélamo

Paula del Fraile y José Yélamo van a ser padres por segunda vez. Así lo ha confirmado la colaboradora de Aruseros, el matinal de laSexta. "¡Habemus niño!", ha dicho entre serpentinas, globos y confetis de postproducción. "Estoy todavía embarazada de poquito, de tres meses y algo, pero sí sí. Estáis hablando de que viene el verano, qué alegría, toda la gente con su mojito, su caipiriña... y yo, pues nada, agua con gas, San Francisco, el cóctel este raro que es zumo...", ha bromeado con sus compañeros de programa.

- ¿Poner a tu bebé el nombre de una flor? Estos son los 30 más populares para niñas y para niños

La periodista, de 37 años, ha desvelado que dará a luz a finales de noviembre y que su hija Claudia, de dos años, quiere que el bebé se llame Pablo. "Sí, es un nombre muy bonito, a mí Pablo me encanta, pero me gustaría valorar otras opciones. Ella ya ha dicho que Pablo. No sabemos que Pablo tiene alrededor porque en su clase, en su guardería, no hay Pablos, pero a ella le ha dado por ahí", ha contado entre risas. La decisión de la niña es tan firma que no está dispuesta a negociar con sus padres. "Ha salido un poco cabezota, como los padres, qué culpa le vamos a echar, es lo que hay, pero bueno, tenemos tiempo para convencerla. Por lo menos se le ha ocurrido Pablo que es bonito, podía haber sido peor, podía haber sido una opción un tanto extraña... tiene buen gusto", ha añadido.

El embarazo de Paula pone el broche de oro a su historia de amor con Yélamo. Los periodistas, que se enamoraron en una redacción de televisión, se dieron el 'sí, quiero' en 2017, en una romántica boda, celebrada en el Pazo da Merced, Galicia, ante sus familiares y amigos más cercanos. El encargado de oficiar la ceremonia fue el presentador Roberto Leal, gran amigo del novio, y el enlace estuvo repleto de momentos inolvidables, como cuando el copresentador de Más vale tarde sorprendió a su chica cantando La quiero a morir. En agosto de 2020 anunciaron que iban a ser padres por primera vez y el 28 de enero de 2021 dieron la bienvenida a Claudia, una preciosa niña que se parece mucho a Paula.

Del Fraile, que habla cinco idiomas, es licenciada en derecho por la Universidad de A Coruña y tiene un Master en Periodismo Audiovisual. Sus primeros pasos los dio en Mediaset y desde 2012 trabaja en laSexta. Yélamo, por su parte, es Licenciado en Periodismo por CEADE en Sevilla y tiene un amplio currículum. Comenzó haciendo prácticas en un periódico y de ahí dio el salto a la tele como becario de Telecinco. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2008, cuando se convirtió en reportero de España Directo, y de ahí pasó a convertirse en uno de los rostros más habituales de laSexta.