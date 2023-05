Los pantalones que ha lucido Chenoa en la presentación de OT tienen una historia que comenzó hace 22 años

Gestmusic ha presentado todas las novedades de la nueva edición de Operación Triunfo. Una de las grandes protagonistas de la jornada ha sido Chenoa, que ejercerá de maestra de ceremonias del formato. La cantante de 47 años ha aparecido con un favorecedor estilismo en el que ha incluido un 'amuleto' inesperado de su época como concursante. "Estos son los pantalones del casting de OT. No me los había vuelto a poner, pero los había guardado porque eran un recuerdo del casting tan estupendo que hice. Ya que cierro el círculo voy con todas. Que me entrasen ha sido como una premonición".

Unos tejanos de campana y tiro medio que ha complementado con una camiseta básica negra, una chupa de cuero con tachuelas en la solapa y unos grandes pendientes de perlas. En lo referido al maquillaje, la artista ha optado por unos llamativos labios rojos y unas largas pestañas con las que ha resaltado su mirada. En cuanto al pelo se ha decantado por llevar su melena marcada por unas ondas desenfadadas.

Sus compañeros, Tinet Rubira y Noemí Galera, han bromeado sobre el hecho de que los pantalones le sigan quedando perfectos 22 años después. "Y eso que no llevan elástico", aseguraba entre risas la directora de la Academia. Un halago que la intérprete de Cuando tú vas ha respondido con mucho humor. "Son de tela muy buena". Cabe recordar que la vocalista es una gran aficionada al deporte por lo que cuida su figura y salud practicando diariamente una rutina de ejercicio.

Chenoa conoce el truco para que te cueste menos entrenar y tengas siempre un buen día

Chenoa aclara si volvería a ‘Eurovisión’ y habla de su relación con David Bisbal

Un nuevo reto profesional cargado de ilusión

Chenoa vuelve a la que fue su casa más de dos décadas después. La cantante toma el relevo de Roberto Leal, que fue el presentador de las tres últimas ediciones. Una responsabilidad que afronta con gran entusiasmo e ilusión. "Cuando me lo dijeron no lo pensé, es natural querer tanto un formato". La vocalista también ha explicado que algunos de los extriunfitos, como Natalia y Gisela, la han felicitado y deseado la mejor de las suertes en esta nueva aventura laboral.

Esta nueva edición del popular talent show musical estará disponible en Prime Vídeo a finales de este 2023. Chenoa no será el único rostro conocido de la Academia, puesto que Noemí Galera seguirá siendo la responsable de castings y directora, Manu Guix el director musical, Mamen Márquez la coach vocal y Vicky Gómez la coreógrafa.

De la misma manera, la artista compagina su participación en Operación Triunfo con su faceta como jurado en Tu Cara me suena. En este formato de entretenimiento de Antena 3, que cada año bate récords de audiencia, Chenoa ha encontrado una segunda familia, ya que hace un equipo perfecto con el resto de los expertos, Lolita, Ángel Llácer y Carlos Latre.

El video más divertido de Chenoa 'volviendo a ser una niña' y jugando a la pata coja

Elena Tablada, David Bisbal y Chenoa: el inesperado desenlace de un enfrentamiento que 'dividió' a España