Gara Arias y Pepe Barroso Jr. celebran el 1º cumpleaños de su hijo con esta tarta tan original

En casa de Gara Arias y Pepe Barroso Jr. han estado de fiesta. Este lunes, 29 de mayo, su hijo Marco ha cumplido su primer añito y lo han celebrado de una manera muy especial. "Hace un año estábamos así... y hoy así", ha escrito la modelo canaria en su cuenta personal, donde ha compartido una foto del día del parto y otra de la celebración familiar que organizaron junto al pequeño.

La imagen no puede ser más entrañable y vemos a los orgullosos papás sujetando a Marco mientras intenta soplar la vela de su tarta. El pastel, digno de la ocasión, era de lo más original. De color azul cielo y repleto de estrellas doradas, tenía también dos simpáticas figuras de ositos, nubes y el número uno de color blanco. El 'peque' de la familia iba a juego con su tarta, vestido con un conjunto de color azul y blanco.

Los modelos están felices con su niño. Desde que nació, se ha convertido en la alegría de la casa: "Nos lo ha hecho muy fácil, se ríe todo el rato, le encanta investigar todo, ahora está gateando y poniéndose de pie... No hay quien le siga. Yo, como madre, intento cada día estar ahí, sobre todo que él se dé cuenta de que siempre me tendrá como un apoyo", nos decía Gara en las páginas de ¡HOLA! hace unas semanas.

Sobre cómo está viviendo este momento tan dulce a nivel personal y profesional, la top canaria nos decía que pensaba que la maternidad "iba a ser un cambio muy grande y, evidentemente, lo es, pero no me ha resultado difícil". "A veces, me angustia un poco el tener que trabajar y estar fuera, pero luego vuelvo con las pilas cargadas para dedicarme a mi hijo al cien por cien. Me parece fascinante cómo cada día es algo nuevo y me encanta poder estar ahí, ver esos cambios", confesaba.

Junto a Pepe, al que conoció hace algo más de dos años en la agencia de modelos en la que ambos trabajaban, ha formado una preciosa familia. A pesar de que no esperaban ser padres tan jóvenes, están disfrutando al máximo de cada segundo con su bebé. "El niño ahora no para, nos tiene como locos detrás de él", nos decía Gara entre risas. Eso sí, reconocía que a veces tienen que "hacer malabares" para compaginarlo todo. "Peo lo llevamos bien. Se queda con Pepe cuando yo no estoy, y cuando coincide que trabajamos los dos, se queda con la familia. Nos ayudan muchísimo".