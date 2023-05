Lily Rose Depp cumple 24 años enamoradísima de la rapera 070 Shake y muy orgullosa de su padre, Johnny Depp

Loading the player...

El 27 de mayo de 1999 llegaba al mundo Lily Rose Depp, la hija mayor de Johnny Depp y la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis. La pareja tuvo un segundo hijo, Jack (21), que no sigue los pasos de sus padres. Lily Rose, que cumple 24 años este sábado, ha logrado a su corta edad hacerse un nombre propio en la industria del cine y la televisión y convertirse en todo un referente para su generación. Esta misma semana, la actriz deslumbraba en la alfombra roja de Cannes presentando The Idol -serie de HBO que protagoniza junto al vocalista de The Weeknd- y hablaba por fin de su progenitor y de la calurosa acogida que recibía el actor en el Festival: "Estoy superfeliz por él. Estoy superemocionada. Y es increíble que podamos hacer proyectos de los que estamos muy orgullosos".

La artista está atravesando un momento muy dulce tanto a nivel profesional como en el terreno personal. Lily Rose vuelve a estar enamorada y lleva cuatro meses saliendo con la rapera 070 Shake. Hace 15 días, la hija mayor de Vanessa Paradis gritaba su amor a los cuatro vientos compartiendo una romántica fotografía en la que aparecía besando apasionadamente a su chica junto a estas palabras: "4 meses junto a ti". Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Lily-Rose, la hija de Johnny Depp, grita su amor a los cuatro vientos por la rapera 070 Shake con esta fotografía

- Lily-Rose explica la razón de su silencio en el juicio de su padre, Johnny Depp

-Icono de estilo, DJ y empresaria: así es Simi Khadra, la novia de The Weeknd que tiene una hermana gemela