Lily-Rose Depp habla del comentado paso de su padre, Johnny Depp, por el Festival de Cannes La actriz también ha estado en este certamen para presentar The Idol, la serie que protagoniza con The Weeknd

Uno de los momentos más destacados del Festival de Cannes, que finaliza el sábado 27 de mayo, es el paso de Johnny Depp por La Croisette. El actor presentó Jeanne du Barry, su primera película tras el controvertido juicio con Amber Heard. En su 'regreso' solo recibió cariño por parte de los compañeros y el público, que le dedicaron siete minutos de ovación en la ceremonia de apertura, celebrada en el Grand Théâtre Lumière. De ese comentado momento ha hablado su hija Lily-Rose Depp, quien es considerada todo un icono de la GenZ y también ha estado presente en esta cita con el séptimo arte.

La primogénita del artista, nacida durante su matrimonio con Vanessa Paradis, está muy contenta por la buena acogida que tuvo su padre en Cannes. "Estoy súper feliz por él. Estoy súper emocionada. Y es increíble que podamos hacer proyectos de los que estamos muy orgullosos", ha explicado en Entertainment Tonight. Con estas palabras, Lily demuestra que lo apoya después de ponerse en entredicho su relación por mantenerse en silencio durante el proceso legal que enfrentó a Johnny con Amber Heard, que actualmente se ha afincado en España para poner punto y aparte a la polémica.

"Me criaron de una manera que me enseñó que la privacidad es algo que es importante proteger", dijo en Elle para explicar su postura en la batalla legal de su padre, una de las más mediáticas de Hollywood. "Cuando se trata de algo tan privado y tan personal que de repente deja de ser tan personal... me siento realmente con derecho a mi jardín secreto de pensamientos", aseguró. Además, comentó que no quiere responder por otras personas ni que la definan por su familia o las personas con las que comparte su vida.

La artista, que esta misma semana lleva 24 años y lleva cuatro meses enamorada de la rapera 070 Shake, también recordará para siempre esta 76ª edición de Cannes, donde se han proyectado los dos primeros episodios de The Idol, serie de HBO que protagoniza con The Weeknd. Lily ha contado que es la primera vez que veía el resultado con más personas más allá del equipo y está entusiasmada con la reacción del público. Lo define como una experiencia "increíble", la culminación de la bonita experiencia que ha supuesto formar parte del reparto. "Ha sido un proceso hermoso en el que hemos creado una pequeña familia", ha dicho.

Este nuevo proyecto profesional, que se estrena el 4 de junio, también ha generado una gran controversia. ¿El motivo? La ficción dirigida por Sam Levinson, quien trabaja en Euphoria, relata la historia de un vínculo marcado por el abuso de poder y supone un relato oscuro sobre la industria musical realizado desde la sátira. Además, ha generado muchas reacciones el hecho de que los protagonistas interpretan numerosas escenas íntimas muy explícitas. No ha sido fácil que The Idol vea al final la luz ya que la directora inicial abandonó la serie, una marcha que provocó un retraso en los tiempos y la reescritura de los guiones.