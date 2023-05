Johnny Depp se pronuncia sobre la nueva relación de su hija Lily-Rose Depp con la rapera 070 Shake

Son días muy emotivos para la familia Depp. Tanto Johnny Depp como su hija, Lily-Rose Depp, han acaparado las miradas a su paso por la 76ª edición del Festival de Cannes. Mientras el intérprete desfiló por La Croisette para presentar Jeanne du Barry, su primer largometraje tras el polémico juicio con Amber Heard, la joven hizo lo propio con motivo de la nueva serie que protagoniza junto a The Weeknd, The Idol. Pero las buenas noticias no se quedan ahí, pues la prometedora actriz que arrasa entre la Generación Z confirmó hace pocos días que su corazón está ilusionado, y la responsable de ello es la rapera 007. Ahora, pasadas dos semanas exactas del anuncio, su orgulloso padre ha roto el silencio y se ha pronunciado sobre el asunto.

Tras conquistar el prestigioso certamen cinematográfico, donde recibió el cariño de sus compañeros y del público, que le dedicó siete minutos de ovación a su llegada al Grand Théâtre Lumière, Johnny Depp ha hablado del romance de su única hija y la vocalista, cuyo verdadero nombre es Danielle Balbuena. La estrella de cintas mundialmente conocidas como Piratas del Caribe o Charlie y la fábrica de chocolate fue una de las primeras personas en conocer su historia de amor, que comenzó a inicios de este año, una gran noticia por la que está feliz y encantado, según informan fuentes cercanas a Daily Mail.

Tal y como señala la información recopilada por el tabloide, el ganador de un Globo de Oro se siente muy orgulloso de que su hija se haya enamorado de una artista con la que tiene tantos puntos en común, pues él también se dedica de forma profesional a la industria musical y comparten "estilo y ambiente". "Lily cree que está enamorada y no hay nada que Johnny desee más en este mundo que ella ame y sea amada por alguien que la merezca", ha expresado la fuente al mencionado medio.

Según rezan las declaraciones difundidas, la expareja de Vanessa Paradis no siempre comulgó con las historias de amor que su primogénita tuvo en el pasado, algo que no ocurre en esta ocasión, en la que está feliz con la situación sentimental de su hija. Además de Johnny Depp, el círculo íntimo de la joven, que mañana soplará las velas de su 24 cumpleaños en un excelente momento personal y profesional, también "piensan que se complementan muy bien", pues derrochan ternura y sintonía: "Alrededor de sus amigos es un momento "awww" tras otro. Ella es una persona muy auténtica y real y se rodea de lo mismo".

Esta reacción del talentoso actor, que cumplirá 60 décadas de vida el 9 de junio, llega catorce días después de que Lily gritara su amor a los cuatro vientos por la cantante de raíces dominicanas y criada en North Bergen, de 25 años. Lo hizo compartiendo una romántica instantánea en su perfil social, en la que ambas aparecían besándose apasionadamente: "Cuatro meses junto a ti", rezaba el escrito que acompañaba el retrato. El esperado anuncio llegó después de meses de especulaciones de posible noviazgo, que brotaron a raíz de la asistencia de la feliz pareja a la Semana de la Moda de París, evento en el que se mostraron en actitud cómplice.

