El lado más íntimo de Luis Tosar: de la paternidad al relevante papel de una profesora del instituto en su carrera

Ha ganado tres Goya, una Concha de Plata y dos premios Forqué, entre otros galardones, pero para Luis Tosar el verdadero éxito es la estabilidad personal de la que disfruta. Al lado de Luisa Mayol es padre de León (2015) y Luana (2019), cuyo nacimiento ha marcado un punto de inflexión para el actor. "Somos como árboles que echan raíces a través de sus frutos, que son los hijos. Yo he empezado a echar raíces firmes en cuanto fui padre. Hasta ese momento estaba en el mundo de manera efímera. Ser padre ha sido algo defnitivo en mi vida", le ha contado a Albert Espinosa en El camino a casa, donde ha mostrado su parte más íntima, ese lado desconocido de uno de las grandes estrellas de la interpretación de nuestro país.

Nacido en Lugo en 1971, la infancia del protagonista de Celda 211, Te doy mis ojos y Los favoritos de Midas no fue fácil. Durante un tiempo vivieron en una casa vieja que les prestó un amigo de su progenitor en la que no había baño, tan solo retrete, y se tenían que bañar en un balde. También le marcó el cambio del colegio al instituto, donde se convirtió en una persona "arisca y solitaria, un rebelde sin causa que no sabía que hacer con mi vida y estaba completamente vacío". A pesar de las adversidades, nunca le faltó el amor familiar, un esquema que repite ahora con sus hijos.

En el instituto también tuvo experiencias positivas que sigue teniendo muy presentes. De hecho, fue en esas aulas donde dio sus primeros pasos en la interpretación sin imaginar que años después se convertiría en todo un referente de la industria. En el último curso representó con sus compañeros La lección, de Ionesco, y supo al instante que había encontrado su vocación. "Fue donde tuve claro que quería dedicarme a la actuación", recuerda al regresar en ese salón de actos donde se ha reencontrado, entre lágrimas, con su profesora de teatro, a la que llama cariñosamente "mi capitana".

Mavisa, como se llama la docente, fue la primera persona que se dio cuenta del talento de Luis y le animó a formarse porque tenía la certeza de que triunfaría. Sin embargo, las primeras clases no fueron fáciles porque le mandaba leer "y se me rebelaba". Con el paso de las semanas su actitud cambió y forjó una entrañable relación con la profesora. "Sabía que iba a llegar lejísimos. Un día nos encontramos y le dije, cree en ti, vas a llegar a Hollywood. Y has llegado todavía más lejos. ¡Y lo que te queda", ha contado.

Sus referentes

Tosar se hizo conocido en su paso por la serie gallega Mareas Vivas, la misma por la que han pasado compañeros como Luis Zahera, Martiño Rivas. Desde entonces ha seguido dando pasos y, gracias al talento y al compromiso, es un referente de nuestra ficción. Es un modelo a seguir para muchos, pero él también tiene sus propios ídolos. De pequeño, para hacer reír a sus primos, imitaba los doblajes de En busca del arca perdida, película de Indiana Jones que define como su "largometraje tótem".