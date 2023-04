Luis Tosar y Luisa Mayol recuerdan cómo comenzó su historia de amor, que dura ya una década

En la ficción que están a punto de estrenar Luis Tosar, de 51 años, y Luisa Mayol, Fatum, interpretan a un matrimonio en crisis. Nada que ver con la situación en la que se encuentra actualmente la pareja, que tiene dos hijos y mantiene una sólida relación desde hace una década. Aunque suelen ser discretos con respecto a su vida personal, mostraron su lado más espontáneo y romántico recordando cómo comenzó su historia de amor. “Es una grandísima actriz chilena a la que conocí hace ya… ¿cuántos años, cariño?” preguntaba Luis a su pareja en El Hormiguero. “Es que nos conocemos desde hace muchos años, luego nos gustamos un poco después” apuntó la intérprete, de 42 años.

Luis Tosar y María Luisa Mayol, las imágenes más familiares de una pareja de cine

Luis compartió cómo se enamoraron después de coincidir en varias ocasiones. “Nos conocimos en la boda de unos amigos hace 18 años. Bastantes años después volvimos a coincidir y luego empezó nuestra relación en serio” detalló el gallego. “No sabía quién era. Fue mejor para que todo fuera más honesto y natural. No vaya a pensar que estoy con él porque es Luis Tosar. Imagínate” respondió ella. Contó la artista que la casualidad les volvió a reunir en Argentina. “Era un día de tormenta, yo quería comerme un helado de chocolate y vainilla, que es mi preferido, y todo propició la historia” dijo Luis.

Cuando llegó el momento de separarse y regresaron a casa, Luisa confiesa que “le faltaba algo”. De nuevo el destino la trajo a Madrid para hacer un seminario y “nunca más me fui”. “Me empezaron a pasar muchas cosas. Una semana antes de venir perdí el alojamiento que tenía. Le escribí a Luis para que me recomendara algo. Y me ofreció su apartamento porque él estaba rodando en Torremolinos. Tres días después el seminario se retrasó. Y me invitó a Málaga al rodaje”. Con simpatía, Mayol explicó que un dolor de espalda le impidió regresar a Madrid y tuvieron que quedarse juntos un mes. “Después de llevar un mes de enfermero, y muy bien, le dije que se quedara” comentó Tosar. “Esto es lo más íntimo que contaremos de nuestra vida, nunca más volveremos a contar nada” añadió ella.

Fatum, que se estrena en cines el 28 de abril, cuenta la historia de Sergio (Luis Tosar), un hombre con graves problemas con el juego cuya adicción pone en peligro a su familia cuando se topa con un asalto a una casa de apuestas. Este no es el primer proyecto que comparte la pareja pues ya estuvieron juntos en la cinta Quien a hierro mata (2019). Luisa Mayol y Luis Tosar se casaron en 2015 y tienen dos hijos León, de ocho años, y Luana, de cuatro.