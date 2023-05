Britney Spears se reúne con su madre después de años de enfrentamientos

Lo inesperado sucedió. Parecía que todos los puentes estaban rotos entre Britney Spears y su madre Lynne tras años de durísimas acusaciones, reproches y enfrentamiento, pero el tiempo pasa y los ánimos se van calmando. Buena muestra de ello es la visita que acaba de hacer Lynne a su hija en su casa de Los Ángeles. La madre de la artista voló desde Lousiana y fue recibida en el aeropuerto por el manager de Britney, Cade Hudson, que la acompañó a su casa. El encuentro, del que no han transcendido imágenes (TMZ solo muestra a Lynne llegando a la residencia de su hija y en el exterior), duró una media hora. El citado portal apunta que Sam Asghari, marido de la artista, estuvo con ellas.

Se ha apuntado que en los últimos meses, el intercambio de mensajes entre Britney y su madre habría aumentado, lo que en último término provocó este encuentro. Aunque no ha transcendido lo que hablaron, poco después se pudo ver a la intérprete de Ups! I did it again saliendo en coche con su marido. A lo largo de los últimos dos años, en medio del proceso legal que llevó a cabo la artista para librarse de la tutela paterna que la sometía desde hacía 13 años, Lynne pidió perdón públicamente a su hija en varias ocasiones. “¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te echo de menos. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! ¡Me disculpo por todo el daño que te haya hecho!”, así se expresaba Lynne en octubre del pasado año.

Ya en el mes de junio había tratado de acercarse a su hija con unas tiernas palabras con motivo de su enlace con Sam, al que no asistió nadie de la familia de la intérprete. Britney recurría también a sus perfiles públicos para volcar sus reproches y su disgusto por lo sucedido con sus padres y hermanos durante más de una década. No han sido pocas las palabras que les ha dedicado echándoles en cara el haber mirado para otro lado cuando les necesitaba, el haberla dejado sola y no haber luchado con ella por su libertad. Aunque su padre era el blanco principal de sus ataques por el control que mantuvo sobre su vida, su madre también fue objetivo en numerosas ocasiones de mensajes directos. En ellos Britney apuntó que la idea de la custodia había sido de su madre y se preguntó cómo había podido hacerle esto a su propia hija.

La preocupación de sus fans

La libertad que obtuvo Britney en el juzgado no ha llegado sin embargo acompañada de tranquilidad para la cantante. A los textos en los que detalla las secuelas que sufre derivadas de la tutela (ansiedad, inseguridad y baja autoestima), se unen las imágenes que publica en actitud provocativa (en ocasiones desnuda) lo que ha provocado que muchos de sus seguidores cuestionen su estado de salud mental. Recordemos que en el pasado ya estuvo en diversos centros de rehabilitación y recibiendo medicación, algo de lo que ha hablado ella misma. La preocupación llegó al punto de que la policía, alertada por los seguidores, se presentó en su casa, algo que la enfadó mucho. Lo mismo ha ocurrido con las especulaciones acerca de su matrimonio con Sam, con quien se ha dejado ver luego en actitud muy cariñosa, y también con los comentarios acerca de su salud.

De hecho, en lugar de comentar el encuentro o la reconciliación con su madre, la artista ha publicado en sus perfiles un mensaje en el que se enfrenta a la polémica generada por los rumores. Asegura que le enfada que la gente diga que no está bien y que tiene derecho a llevar una vida tranquila con su marido y sus mascotas, una vida en la que no quiere que nadie se involucre. “Cuido de mí misma, me doy baños de dos horas, estoy aprendiendo a cocinar y me quiero un poco mejor. Sé que no soy perfecta. Algunos días son mejores que otros y hago un buen trabajo superándolos. No me muestro llorando ni lamentándome en esos días porque no es asunto de nadie. Vosotros tenéis vuestras casas con puertas tras las que están vuestros asuntos. A eso le llamo privacidad” aclara. Explica que si sacara a la luz estos días los medios y el mundo le harían daño. Añade que tiene un buen terapeuta y amigos que la adoran. “Por favor llevaros la negatividad a otra parte y aprended a respetar” concluye.

Es quizá en esta etapa en la que está construyendo una nueva vida, libre de ataduras y centrada en su matrimonio (su deseo es ser madre) en la que necesita a su madre junto a ella. Tal vez sea este el primer paso para acercar además posturas con sus hijos, Jayden James y Sean Preston, con quienes tampoco tiene relación desde hace un tiempo.