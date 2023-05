Los detalles de la última gran celebración de Sandra Garal antes de su boda con Marco Asensio

Son días de fuertes emociones para Sandra Garal. A falta de algo más de siete semanas para sellar su amor con Marco Asensio ante el altar en una ceremonia que tendrá lugar en Mallorca el próximo 7 de julio, la modelo y arquitecta ha tenido otra gran celebración de la que ha sido protagonista: su cumpleaños. Aunque fue el pasado 6 de mayo cuando la joven sopló las velas de su 29 aniversario, ha sido este fin de semana cuando ha festejado por todo lo alto su gran día, una velada en la que no faltó detalle. Desde el menú hasta la espectacular decoración pasando por la tarta personalizada o la excepcional compañía, la cumpleañera no dejó nada al azar.

Si de algo puede presumir Sandra, además de por su incondicional amor por su prometido, el delantero del Real Madrid de 27 años, es por su exquisito gusto. Un talento que ha vuelto a demostrar en su gran fiesta de cumpleaños, en la que cada pormenor estuvo medido al milímetro. Con su preciosa casa en la capital como escenario, la madrileña montó para sus cerca de diez invitadas, su círculo de amigas más íntimas, una mesa en la que se sirvió un exquisito menú italiano. "Sandra's birthday" era el título que encabezaba la tarjeta que cada asistente tenía sobre su plato: "Cena italiana, vino y amigas y tarta deliciosa", continuaba la cartulina, firmada por el equipo de diseño gráfico de Melv Boutique Agency, una agencia especializada en planificación de eventos, branding y diseño web en la que prima la esencia, el minimalismo y una línea sutil y elegante. "¡Todo estaba precioso!", ha reconocido Sandra.

Bajo el lema "coincidir es un lujo, pero conectar es otro nivel", la protagonista de la noche reunió a su séquito de amistades en su jardín, concretamente en la zona que rodea la piscina. Junto a una enorme cortina de pequeñas luces y con una escenografía de cuento en la que el color rosa, el cristal y las flores eran el denominador común, Sandra celebró su vuelta al sol arropada por su gente y degustando sus platos favoritos, de los que compartió uno en especial: la conocida como 'pasta alla ruota', un tipo de pasta que se sirve desde una horma de queso Grana Padano que estuvo a cargo del grupo Ernestina Catering.

Los dulces también tuvieron un gran papel en la cita. Las amigas de la cumpleañera, a quienes ella se refiere como "sus niñas", tuvieron en todo momento pequeñas cajitas con golosinas para picar cuando desearan y terminaron la noche cantando a coro el cumpleaños feliz a Sandra, que las agasajó con una apetecible tarta. El pastel, de color rosa, rojo y blanco, fue elaborado por la repostera Anel Cakes, una emprendedora dedicada al catering dulce en eventos y tartas personalizadas. "¡La tarta más bonita y rica del mundo!", ha dicho la maniquí, que escogió para la ocasión un favorecedor vestido rosa de satén que realzaba su escote y figura.

Además de las felicitaciones de sus amigas, Asensio también dedicó unas preciosas palabras a su futura mujer, a quien agradeció todos los momentos vividos, incluidos los obstáculos que han superado, mano a mano y "todas las cosas bonitas que nos vienen": "Sigue brillando como lo haces", apuntó.

Esta celebración es la antesala de la cita que unirá a la feliz pareja en La Fortaleza de Albercuitx en Pollença, un espectacular complejo ubicado en la Punta de l´Avançada en Mallorca, donde festejarán su enlace. Aunque la boda tendrá lugar el viernes 7 de julio, un día antes habrá una recepción de asistentes que servirá para calentar motores de cara al gran día y, después de este, tendrá lugar la postboda. Tal y como se aprecia en las invitaciones que los familiares y amigos de los novios ya tienen en sus manos, los protagonistas han emitido tres tarjetas muy sencillas a la par que elegantes a modo de invitación. Una principal en la que se lee el lema "Always and forever" ("siempre y para siempre"), la frase que Sandra y Marco acostumbran a escribir en las publicaciones en las que aparecen juntos, y "Marco y Sandra are getting married" ("Marco y Sandra se casan") y dos de menor tamaño y forma ovalada dedicadas a la preboda y la postboda, que están encabezadas con un "Top secret" en letra mayúscula.

La cuenta atrás para su esperado 'sí, quiero' ha comenzado y, mientras tanto, Sandra ultima los detalles de su vestido, un diseño firmado por Rosa Clará. "Vestirme de Rosa Clará uno de los días más importantes de mi vida es un verdadero privilegio. ¡No puedo estar más emocionada!", ha admitido, al tiempo que ha señalado que "su equipo me robó el corazón desde el primer día".

