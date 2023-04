El ramo, las invitaciones, la preboda... lo que se sabe del enlace de Sandra Garal y Marco Asensio a dos meses del gran día

A falta de poco más de dos meses para que el futbolista Marco Asensio y su prometida, la modelo Sandra Garal, sellen su amor ante el altar en una ceremonia que tendrá lugar en Mallorca el próximo 7 de julio, la modelo y arquitecta ha dado algunas pistas sobre el día más importante de sus vidas. El ramo de flores, las invitaciones al enlace, los festejos que rodearán el 'sí, quiero', el vestido que lucirá, la idílica finca que acogerá la velada... La joven, de 25 años, ha desvelado algunos detalles que repasamos a continuación.

La idílica finca: la Fortaleza de Albercuitx en Pollença

Si hace solo unos días se desvelaba que la feliz pareja, que se comprometió antes del debut del delantero del Real Madrid en el Mundial de Qatar 2022 tras más de cuatro años de relación sentimental, había elegido el mismo escenario para su boda que sus amigos Marcos Llorente y Paddy Noarbe, ahora la futura novia ha dado más pistas. Señales que ha transmitido desde Mallorca, de donde es natural el futbolista de 27 años, donde se encuentra ultimando los preparativos para la cita.

Además de conocer que tendrá lugar en La Fortaleza de Albercuitx en Pollença, un espectacular complejo ubicado en la Punta de l´Avançada en la isla balear que cuenta con un castillo, dos calas privadas y un helipuerto y que es popular por haber sido elegido también por otras conocidas parejas, como Rafa Nadal y Mery Perelló o Helen Lindes y Rudy Fernández, sabemos que la boda estará enmarcada entre dos grandes fiestas: la preboda y la posboda.

Habrá preboda y postboda

El jueves 6 de julio se celebrará una recepción de asistentes que servirá para calentar motores para el gran día y, después de este, se festejará la postboda. Tal y como se aprecia en las invitaciones que los familiares y amigos de la pareja ya tienen en sus manos, los protagonistas han emitido tres tarjetas muy sencillas a la par que elegantes a modo de invitación. Una principal en la que se lee el lema "always and forever" ("siempre y para siempre"), la frase que Sandra y Marco acostumbran a escribir en las publicaciones en las que aparecen juntos, y "Marco y Sandra are getting married" ("Marco y Sandra se casan") y dos de menor tamaño y forma ovalada dedicadas a la preboda y la postboda, que están encabezadas con un "Top secret" en letra mayúscula.

El vestido de Sandra, de Rosa Clará

El vestido que Sandra lucirá el día de la ceremonia es una de las cuestiones que más expectación genera. El paso de la maniquí por la Barcelona Bridal Fashion Week 2023, a la que asistió hace exactamente una semana para ver de cerca las nuevas tendencias de moda nupcial, dejó una gran pista al respecto. "Feliz de acudir por primera vez a la Barcelona Bridal Fashion Week de la mano de Rosa Clará. Su equipo me robó el corazón desde el primer día", expresó en su perfil junto a una imagen en la que aparecía luciendo un sofisticado diseño de manga corta y abertura que dejaba a la vista su pierna izquierda. "Vestirme de Rosa Clará uno de los días más importantes de mi vida es un verdadero privilegio. ¡No puedo estar más emocionada!", agregó.

Las pistas sobre el ramo

Sobre el ramo, Sandra también ha dado alguna pista. Lo ha hecho a través de su cuenta social, en la que suma más de 300.000 admiradores con quienes ha compartido, desde Mallorca, varias imágenes en las que las flores son las indiscutibles protagonistas. En ellas aparece visiblemente emocionada y feliz al tiempo que sostiene un gran manojo con mezcla de diferentes tipos de flores en las que el color amarillo, el blanco y el rosa palo son las tonalidades predominantes. "Así de cargada y feliz me voy al aeropuerto", ha dicho antes de coger el vuelo de vuelta en dirección a Madrid, donde tiene su residencia habitual junto a su prometido.

Sandra Garal nos desvela los detalles de su boda con el futbolista Marco Asensio