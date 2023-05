Gloria Camila, muy feliz tras someterse a una operación para cambiar el color de sus ojos

Gloria Camila ha sorprendido a todos sus seguidores con una mirada nueva. Y es que, la hija de José Ortega Cano se ha sometido a una intervención quirúrgica. La joven, de 28 años, ha decidido cambiar su color de ojos, y ha pasado de un marrón oscuro a un "marrón verdoso natural", tal y como aseguraba. Para ello, la tía de Rocío Flores ha acudido a una clínica de Madrid -la misma que se encuentra en París y donde también realizan este tipo de operaciones-, en la que utilizan una técnica poco común: la queratopigmentación.

A través de un vídeo en su perfil público, la propia Gloria Camila ha explicado paso a paso cómo ha sido, con imágenes del proceso y de los momentos previos a la intervención. "Primera parte superada, me han hecho un túnel en el ojo con un láser para ahora el siguiente paso poder meter la pigmentación", explicaba. Una vez finalizada la operación, la hija de Rocío Jurado contaba sus primeras impresiones a todos sus seguidores. "Estaba supernerviosa pero ha salido todo bien, y estoy feliz. Sin duda, era algo que me apetecía hacer, pero siempre que fuese en buenas manos y de expertos. Poco a poco se va a ir suavizando ese efecto lentilla y quedarán unos ojos preciosos color miel", comentaba en su publicación, feliz por el cambio de color de ojos.

El motivo del cambio

En una pequeña entrevista previa a la cirugía, Gloria Camila ha señalado el motivo principal que le ha llevado a realizar este tipo de retoque estético: "Me encantan los ojos claros y desde pequeña solía utilizar lentillas de colores. Es verdad que llegó un momento en mi vida en el que dije, 'ya está, se acabó', porque consideraba que me estaba cargando mi ojo. Hice varias investigaciones en las que hacían cambios de colores en varios sitios, pero nunca me atreví", señalaba la joven. Hasta esta semana, en la que Gloria Camila aparecía en un evento, después de mucho tiempo y ante la expectación de la prensa por haberse ausentado en la comunión de su hermano, y lo hacía con una mirada renovada.

Ni la primera ni la última 'celebrity' en hacerlo

Gloria Camila no ha sido la primera 'celebrity' en realizarse este retoque estético en nuestro país. Hace un par de meses, la influencer y política Daniela Requena se sometía a la misma operación para cambiar el color de ojos, los cuales tenía tono castaño y se los volvieron 'azul Formentera'. La intervención fue la misma que ha usado la hija del torero, la queratopigmentación, una operación que ha sido muy criticada por diversos oftalmólogos debido a su alto riesgo.

Gonzalo Muñoz, director médico de Clínica Baviera, ha asegurado que se trata de una técnica excesivamente peligrosa que puede causar ceguera, además de conllevar otros problemas: "Esta zona no tiene una función de drenaje, por lo que puede acabar obstruyéndose y aumentar la presión intraocular, lo que puede dar lugar a enfermedades como glaucoma, daños en el nervio óptico, desprendimientos de vítreo, de retina, etc. Problemas que a la larga pueden provocar ceguera", explicó en ¡HOLA!.

