Influencer, activista y comunicadora, así es Daniela Requena, concursante de 'Pesadilla en el Paraíso'

Daniela Requena es una de las concursantes más desconocidas para la audiencia de Pesadilla en el paraíso. Sin embargo, esta periodista ha trabajado durante muchos años en la redacción de algunos de los medios de comunicación más conocidos de este país, como El Deluxe, Cuore o Espejo Público. Esta valenciana nacida en 1992, además es influencer y con 30 años, también se ha hecho un hueco en la política española convirtiéndose desde hace unos meses en secretaría del área LGTBIQ+ de su ciudad. Pero no solo eso, la concursante ya ha publicado su primer libro: Mamá, soy mujer: diario de una chica trans (Planeta), un diario donde relata su proceso de reasignación de sexo con naturalidad, desparpajo y sin pelos en la lengua y que le ha hecho ser un referente para muchas personas del colectivo.

Después de estudiar Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, Daniela trabajó durante cuatro años en La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, En el nombre de Rocío o Rocío, contar la verdad para seguir vida, pero no fue hasta 2019 cuando comenzó a adquirir un renombre gracias a los vídeos en los que día a día detalló su transición. Desde entonces, Requena ha realizado diversas apariciones en la pequeña pantalla hablando sobre sobre el tema y visibilizando el proceso que realizan miles de personas. "Yo fui una mujer universitaria, empoderada y feliz", dijo esta participante del reality de Mediaset en su vídeo de presentación días antes de tener que convivir con Pipi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila, Mónica Hoyos, Víctor Janeiro, Alyson Eckmann, Juan Alfonso Milán, Steisy y Marco Ferri.

"Las personas trans no estamos confundidas, ni perdidas, ni convencidas por agentes externos. Sabemos perfectamente quiénes somos casi desde que nacemos. Primero, percibimos el malestar de que no estamos donde debemos estar y después ese malestar se va definiendo con muchísima claridad", expresó Daniela en 20 minutos. Tras contar además todo su proceso en El objetivo, Sálvame o Viva la vida, la periodista, que fue a Nueva York para perfeccionar su inglés, decidió crear su propio podcast en Spotify (X Preguntas) en el que tiene un consultorio amoroso, un programa donde asesora a los oyentes que tienen problemas con sus parejas.

La periodista es una mujer muy positiva que huye del drama, tal y como ella ha explicado en alguna ocasión y buena prueba de ello es que durante su participación en Pesadilla en el paraíso ha tenido solo un enfrentamiento con Dani G, exnovio de Marta Peñate, por saltarse las normas.