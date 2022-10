Todo sobre Marina Ruiz, de 'Pesadilla en el paraíso', la nueva ilusión de Omar Sánchez

Marina Ruiz, que se ha convertido en la cuarta expulsada de Pesadilla en el paraíso, ha vivido uno de los momentos más duros en el programa después de tener que competir por su puesto en el concurso contra Omar Sánchez, su nueva ilusión. La pareja se ha conocido en el reality y poco a poco han demostrado que se gustan y que quieren darse una oportunidad en el amor. Dispuesta a esperar al windsurfista hasta que se acabe el formato granjero de Telecinco, la influencer ha confesado que le gusta mucho el todavía marido de Anabel Pantoja y que es la primera vez desde hace mucho tiempo que siente "esto por alguien. Nacida en Tarragona en 1994, los espectadores pudieron conocer a la concursante gracias a su andadura en Mujeres y hombres y viceversa, donde comenzó como pretendienta de Lukas Ablático. Amante de los viajes, las fiestas y la moda, la joven también fue tronista y protagonizó en su reinado una emocionante final en la que se decantó por Alai en vez de por Alberto Santana.

VER GALERÍA

Raquel Lozano se une a 'Pesadilla en el paraíso' para enfrentarse a Omar Sánchez

En el canal de Mtmad, Sabor a mar, Marina cuenta su día a día y también ha narrado en primera persona su historia de amor y su ruptura con Hugo Paz, que se ha convertido en el nuevo tentador VIP de la quinta edición de La isla de las tentaciones. '"Mi objetivo es sobre todo conocerme y ver cómo me desenvuelvo en un ambiente diferente al que estoy acostumbrada, pero lo que quiero es ganar el concurso", dijo la influencer en sus perfiles sociales, emocionada con la oportunidad a la que se enfrentaba, antes de entrar en Pesadilla en el paraíso. Y aunque no ha podido cumplir sus metas, Ruiz ha abierto su corazón y se ha llevado un premio mejor que el que esperaba: una bonita, aunque por ahora corta, historia de amor con Omar Sánchez. "Yo no me merezco que se ponga la coraza, le he notado que se frenaba emocionalmente. Yo también lo he pasado mal, pero es que soy más de tiro para adelante", ha dicho la participante sobre el canario.

Sobre su relación con Hugo Paz, Marina explicó en su canal que aunque la relación iba bien nunca se sintió a gusto del todo, sobre todo desde que dejó su vida en Jaén por irse a vivir con el que fuera también concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa. "Me mudé con él y empecé a sentirme triste porque no me adaptaba. Estaba acostumbrado a que yo estuviera en casa, pero por circunstancias empecé a estar, cada vez más, para arriba y para abajo, sobre todo en marzo, porque me salieron un montón de cosas…", relató la influencer, quien además dejó claro que decidió mirar por ella y por su trabajo y terminar así su relación.

VER GALERÍA

Raquel Lozano se derrumba al hablar de su historia de amor con Omar Sánchez

"Siempre he creído mucho en el amor, aunque me haya pegado golpetazos. Tengo un problema y es que me enamoro muy rápido y luego me llevo golpes, pero estoy deseando volver a enamorarme", afirmó esta estudiante de Turismo que regresó hace unos meses a los platós de Telecinco como defensora de Tania Medina en Supervivientes.