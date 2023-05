Del emotivo homenaje a Ucrania a la alegría de Eslovenia: las claves de la segunda semifinal de Eurovisión 2023

La cuenta atrás para la gran final de la 67ª edición del Festival de Eurovisión ha comenzado. A falta de tan solo 48 horas para conocer el nombre del país ganador del anhelado micrófono de cristal, este jueves se ha celebrado la segunda semifinal de la presente edición del certamen. Los clasificados de esta emocionante velada han cerrado la lista definitiva de los intérpretes que actuarán sobre el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool el sábado 13 de mayo. A continuación, te contamos cuál ha sido el veredicto del público a través de sus votaciones en esta segunda criba en la que las sorpresas, la calidad, los contrastes, la fusión y diversidad de ritmos, estilos y propuestas y la expectación han sido máximos.

La segunda semifinal de Eurovisión 2023 ha estado marcada, además de por los avances de las candidaturas de la anfitriona Reino Unido, España y Ucrania, dos de las integrantes del grupo llamado 'Big Five' y la nación ganadora del pasado año, por la elección de las 10 plazas vacantes restantes de las 20 totales. Si el pasado martes conocíamos en la primera fase que la aventura eurovisiva terminaba para Malta, Letonia, Irlanda, Azerbaiyán y Países Bajos y que el sueño seguía vivo para Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega, este jueves la lista ha quedado clausurada.

La estrella danesa de la música y las redes sociales Rani Petersen, conocido artísticamente como Reiley, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta segunda semifinal con su Breaking my heart, un single pop con tintes urbanos que cuenta la historia de un desamor. Una actuación de lo más fresca y juvenil que ha colmado el auditorio de energía y vitalidad que ha precedido a la interpretación de la representante de Armenia, Brunette, con su Future lover, seguida de Theodor Andrei y su tema Samo D.G.T (off and on), por Rumanía. Después de estos, el orden ha sido el siguiente: Estonia (Alika con Bridges), Bélgica (Gustaph con Because of you), Chipre (Andrew Lambrou con Break a broken heart), Islandia (Diljá con Power), Grecia (Victor Vernicos con What they say), Polonia (Blanka con Solo), Eslovenia (Joker Out con Carpe diem), Georgia (Iru con Echo), San Marino (Piqued Jacks con Like an animal), Austria (Teya & Salena con Who the hell is Edgar), Albania (Albina & Familja Kelmendi con Duje), Lituania (Monika con Stay) y, en último lugar, Australia (Voyager con Promise).

El resultado del televoto del público

Durante la gala de esta noche, que ha sido retransmitida a partir de las 21:00 horas a través de La 1 de Televisión Española, han presentado sus propuestas 16 países, ninguno de ellos integrante de la lista de favoritos del festival, de los que únicamente 10 han cruzado la pasarela. Desafortunadamente, el viaje ha terminado para Dinamarca, San Marino, Georgia, Grecia, Islandia y Rumanía, que se han quedado a mitad de camino por decisión exclusiva del televoto, un ritual que se ha llevado a cabo a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y desde la aplicación. Este año, por primera vez en la historia de Eurovisión, la audiencia es la encargada de elegir los países clasificados, teniendo el jurado profesional únicamente voz y voto en la final. Tras la determinación tomada por Francia, Alemania e Italia en la primera semifinal, hoy han escogido sus favoritos España, Ucrania y Reino Unido.

Pasada una hora y veinte desde el inicio de la ceremonia musical y tras disfrutar de la puesta en escena de todas las propuestas, las presentadoras Alesha Dixon, Hannah Waddingham y Graham Norton han dado comienzo al proceso de votación, cuya duración aproximada ha sido de 40 minutos y su resultado se ha anunciado de forma aleatoria, sin seguir un orden concreto: veremos en la final a Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia y Eslovenia, último país confirmado que ha celebrado con emoción la gran noticia.

Blanca Paloma está lista para poner en pie al público con su Eaea el próximo sábado y prueba de ello es el breve avance de su candidatura que ha ofrecido esta noche, del mismo modo que ha hecho después el dúo ucraniano Tvorchi con Heart of Steel y la londinense Mae Muller con I Wrote A Song. La artista natural de Elche, de 33 años, ha recordado las bases de la propuesta de España para esta 67ª edición del Festival de Eurovisión: magia, equilibrio, arte, y referencias lorquianas cuidadas al milímetro. "Vamos a volar juntos", ha avanzado.

Su sensacional show, que fue grabado hace unas horas y ha tenido una duración de escasos segundos, ha llegado tras la actuación de Music Unites Generations, un 'interval act' en homenaje a la música ucraniana en el que han intervenido Mariya Yaremchuk, representante del país en 2014 con Tick-Tock, Zlata Dziunka, su última representante en Eurovisión Junior con Nezlamna y el rapero OTOY. Juntos han conmovido y erizado la piel de los eurofans con un espectáculo cargado de significado y simbolismo, pues el país no ha podido acoger el evento a causa de la guerra. Tras ellos, las conductoras han puesto la nota de color con una arrolladora e hipnótica combinación de covers de temas que han cantado enfundadas en trajes de drag queens.

La lista definitiva de finalistas

La lista definitiva de finalistas ya está cerrada. A Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido y Ucrania, que tenían el pase directo, se unirán sobre las tablas el próximo sábado los siguientes países: Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia, Noruega, Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia y Eslovenia. ¡Empieza la cuenta atrás!

