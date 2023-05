Renata Notni aclara los rumores de embarazo y explica sus planes de futuro junto a Diego Boneta

Renata Notni es una de las actrices más conocidas de México, su país natal. En España hemos podido verla en ¿Qué culpa tiene el Karma? en Netflix, y muy pronto ganará popularidad gracias a su papel en el Zorro, serie que protagoniza junto a Miguel Bernardeau y que se estrenará próximamente. Además de por su faceta profesional, la modelo también es muy conocida por ser la pareja de uno de los intérpretes aztecas más solicitados y cotizados del momento: Diego Boneta. La relación entre ambos se consolida cada día, aunque no se esconden, sí tratan de llevar su noviazgo con la mayor discreción posible, pero aún así no pueden evitar verse inmersos a menudo en diferentes rumores en torno a su historia de amor.

Renata y Diego son una de las parejas del mundo del espectáculo más queridas por los espectadores por lo que, cada paso que dan o cada imagen que comparten, es objeto de un análisis pormenorizado que da lugar a un sinfín de especulaciones y comentarios. Los actores siempre se toman estas informaciones con humor y salen a desmentirlas para que no haya malentendidos. El último de estos rumores apuntaba a que la protagonista de La venganza de la Juanas y el que diera vida a Luis Miguel habrían avanzado en su relación y estarían esperando su primer hijo.

Cumpliendo con sus compromisos profesionales, Renata asistió a un evento en México donde fue preguntada por la prensa sobre su posible embarazo. Con una sonrisa en su rostro, la protagonista de El dragón, de 28 años, desmintió que fueran a convertirse en papás y aclaró cuáles son las intenciones que tiene junto a Diego Boneta para un futuro próximo.

"No estoy embarazada… Me reí mucho (con los rumores), pero un poco lo que les decimos siempre, no tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar", explicó con total sinceridad, en unas declaraciones recogidas por el programa mexicano Hoy. Además, la bella actriz añadía que "por el momento no tenemos planes ni de boda, ni de bebé, ni nada por el estilo", zanjando así todo tipo de especulaciones y dejando claro que están disfrutando de cada etapa de su relación y que todo irá sucediendo de manera natural.

Desde que comenzaron su romance, en diciembre de 2021, los rumores siempre han acompañado a la pareja, pero Renata, lejos de molestarse, agradece el hecho de que la gente especule con cosas bonitas para su vida personal y su relación. "Me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos, y eso está increíble", afirmaba. Con el buen humor que la caracteriza, aprovechó para bromear con la situación que había dado pie a los rumores de que iba a convertirse en mamá. "Pero no, no era un bebé, era el desayuno que me acababa de comer", decía divertida.

Renata reflexionó sobre todo lo que se comenta en torno a su historia de amor con Diego, mostrándose sumamente agradecida por el cariño y el respeto de la gente que siempre, aunque no sean ciertos los rumores, le desean lo mejor. "Yo me considero muy afortunada y considero que nuestra relación es muy afortunada porque siempre hemos recibido muy buena vibra y muy buena energía, tanto de ustedes como de la gente, y eso se agradece muchísimo, es muy bonito leer siempre buenos comentarios y escuchar buenos augurios siempre, eso es increíble”, añadía emocionada.

La noticia sobre la posible llegada de un bebé a sus vidas, de un compromiso o cualquier otro tipo de especulación sobre su noviazgo, no solo afecta a los dos protagonistas, sino también a sus familias, aunque como afirmaba Renata la suya ya está acostumbrada a estas situaciones y no le prestan especial atención ya que están en constante comunicación con ella. "Con mi familia tengo la relación más cercana y ellos saben que si eso pasara (un embarazo), serían los primeros en enterarse, pero sí hubo amigas de mi mamá que le preguntaron: ‘¿Vas a ser abuela?’", comentó entre risas.