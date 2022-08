El emocionante momento en que Diego Boneta dedica una canción a su novia, Renata Notni, en Starlite

Ya es todo un clásico que la gala benéfica Starlite de Marbella, promovida por Antonio Banderas, deje momentos para el recuerdo. Entre los muchos premiados a los que se reconoce su labor solidaria se encontraba Diego Boneta, el actor que da vida a Luis Miguel en la exitosa serie. Emocionado, dedicó el premio a su madre, también presente en esa noche mágica en la que todavía faltaba una sorpresa que dejó sin palabras a su novia, la también actriz Renata Notni. Micrófono en mano, el artista mexicano demostró que tanto tiempo en la piel del famoso cantante, también le ha dado valor para interpretar una de sus canciones más conocidas y dedicársela su pareja.

Boneta entonó Por debajo de la mesa mientras Renata escuchaba atentamente antes de romper en aplausos emocionada. Junto a ella se encontraba la actriz y gran amiga de la pareja Aislinn Derbez, conocida por su papel en La casa de las flores. El actor se mostró como pez en el agua en el escenario y volvió a demostrarlo en la fiesta que siguió a la gala cuando no dudó en subir a la cabina del DJ y cambiando de registro, lanzarse a cantar Don't Stop Believin del grupo Journey.

Diego, de 31 años, y Renata, de 27, forman una de las parejas más estables del panorama de las celebridades. Desde que comenzaron su historia de amor el pasado año 2021, no han dejado de apoyarse en los momentos más importantes de sus carreras, desde las alfombras rojas hasta las entregas de premios. Juntos han recorrido gran parte del mundo de la mano, pero por ahora, no están pensando en pasar por el altar. "Estoy feliz. Lo que se ve no se juzga. Hay que vivir etapa por etapa y disfrutar lo que se está viviendo, no tengo prisa en nada, todo llega cuando tiene que llegar", confesó recientemente la actriz a los medios de su país.

Además de Diego Boneta, la gala Starlite Porcelanosa 2022, con la que sus promotores, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuan tratan de recaudar fondos para sus respectivas fundaciones, Lágrimas y Favores y Niños en Alegría, premiaron también a Alejandra Gere, Ainhoa Arteta, Carla Pereira, los músicos Chuco Valdés y Andrea Bocelli y el guionista, director y productor Roland Joffe. Además, el actor William Levy, protagonista de Café con aroma de mujer, causó sensación y tuvo un gran protagonismo durante la subasta al lograr recaudar hasta 28.000 euros con sus besos.