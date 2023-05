Pablo Motos cuenta, muy afectado, los detalles de su operación de urgencia

Pablo Motos ha reaparecido en su programa de televisión después de la operación de urgencia a la que tuvo que someterse tras sufrir una grave lesión en un brazo. Hace unas horas lo anunciaba a sus seguidores: "Me he roto el 90 por ciento del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Vaya susto". Más tarde ,visiblemente afectado, ha dado más detalles en El Hormiguero, y ha aprovechado para mandar un mensaje a su cirujano, Ángel Villamor, al personal sanitario y también, a su mujer, que ha sabido arrancarle una sonrisa hasta en el peor momento.

"Me han librado de una gorda... esta vez ha sido gorda", así ha resumido Pablo el tremendo susto que se llevó que ha descrito con todo detalle ante la cámara. "El viernes practicando boxeo, me rompí el 90 por ciento del tríceps. Es una avería muy seria, y como quedaba solamente el hilito sujetando el músculo me tuvieron que operar de urgencias y todavía estoy un poco afectado, porque en ese momento pasó todo muy deprisa… Me ha salvado la vida el doctor Ángel Villamor", ha contado sobre quien ha descrito como el mejor cirujano de España. "Si no llega a ser por él podría haber perdido toda la fuerza del brazo para siempre y parte de la movilidad" ha explicado.

Pablo Motos y el disparo que casi le cuesta la vida

Pablo ha contado que ha pasado mucho miedo y llegó al quirófano lleno de incertidumbre. Por eso, ademas de destacar el buen hacer del médico, ha dedicado también unas palabras a la anestesista que le sostuvo la mano hasta que se durmió. "Y esto, fuera de lo mío, lo cuento para subrayar lo importante que es la amabilidad en médicos y enfermeras en momentos en los que los pacientes estamos indefensos, muertos de miedo y sin saber qué va a ser de nosotros", ha dicho con una seriedad como habitual en el programa.

Afortunadamente, la operación se resolvió con éxito y ha sido su mujer la encargada de sacarle una sonrisa cuando aún no sabía ni dónde estaba. "Cuando yo estaba saliendo de la anestesia, que no sabía ni donde estaba ni lo que decía, me dijo: 'ponte de pie'' y me hizo esta foto", ha contado sobre la misma imagen que compartió con sus seguidores hace unas horas en la que aparece recién operado, con la bata del hospital abierta a modo de capa, de modo que su mujer, con mucho humor decidió llamarle "supermanco".

No es la primera vez que Pablo Motos aparece lesionado en antena, ni que es intervenido por el traumatólogo Ángel Villamor. En 2019 le operó de la rodilla izquierda y a finales de 2020 tuvo que ser intervenido del músculo supraespinoso del hombro izquierdo. Aquella operación fue bastante complicada, según explicó. "Liman el hueso de arriba, el acromion. Te meten dos clavos en el hueso de abajo y cogen el tendón que se ha soltado, lo meten en el sitio y los dos clavos llevan tres hilitos y te lo dejan todo muy bonito. Liman tres huesos. Voy hecho una calamidad, pero estoy de maravilla". Además, en 201 comenzó la temporada con el brazo derecho en cabestrillo por una rotura de bíceps que se hizo mientras practicaba buceo en Jávea.