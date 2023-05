Pablo Motos, operado de urgencia por una grave lesión en el brazo derecho

Pablo Motos ha sido intervenido de urgencia por una grave lesión en su brazo derecho. "Me he roto el 90 por ciento del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Vaya susto", ha declarado. Pese a ello, esta noche estará esta noche en El Hormiguero, dispuesto a contar con todo tipo de detalles lo ocurrido. El presentador, de 57 años, ha comunicado este percance con una imagen desde el hospital, pero lejos de mostrarse preocupado ha tirado de humor. "Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama Supermanco", ha añadido para quitar hierro al asunto.

- Pablo Motos y el disparo que casi le cuesta la vida

El valenciano ha recibido numerosos mensajes de apoyo. "¡Pablo, que pasó! Lo siento mucho", ha escrito Laura Pausini. "Fuerza, hermano. Que te recuperes pronto", le ha dicho Luis Fonsi. "Desde luego eres superhéroe, puedes con esto y con más. Mucho ánimo, Pablo!", ha comentado Álex González.

- Pablo Motos cuenta los detalles inéditos de su boda secreta con Laura Llopis

Las otras operaciones de Pablo Motos

Motos ha aparecido varias veces lesionado en antena. En 2015 comenzó la temporada con el brazo derecho en cabestrillo por una rotura de bíceps que se hizo mientras practicaba buceo en Jávea. Entonces supo sacar el lado bueno y subastó el cabestrillo con la firma de los invitados al programa, entre ellos Dani Rovira, Benicio del Toro, Tim Robbins o Alejandro Sanz. El programa se comprometió a donar la misma cantidad por lo que se vendió y finalmente se donaron 4.440 euros para el comedor social del Padre Ángel.

En 2018 le vimos con muletas tras romperse la fascia plantar, una lesión común en los deportistas, muy doloros, pero fácil de curar con una buena rehabilitación. En 2019 se puso en manos del traumatólogo Ángel Villamor para ser operado de la rodilla izquierda y a finales de 2020 tuvo que ser intervenido del músculo supraespinoso del hombro izquierdo. Aquella operación fue bastante complicada, según explicó. "Liman el hueso de arriba, el acromion. Te meten dos clavos en el hueso de abajo y cogen el tendón que se ha soltado, lo meten en el sitio y los dos clavos llevan tres hilitos y te lo dejan todo muy bonito. Liman tres huesos. Voy hecho una calamidad, pero estoy de maravilla".