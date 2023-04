Repasamos la vida de Michelle Pfeiffer que cumple 65 años: casada con David E. Kelley y madre de dos hijos

Este sábado cumplía años una de las actrices más icónicas de Hollywood: Michelle Pfeiffer. La intérprete de Batman regresa (1992) celebraba 65 primaveras habiendo recorrido una larga trayectoria cinematográfica de más de 40 películas, y una vida privada y familiar de lo más reservada. Y es que, la artista estadounidense se ha caracterizado por ser muy celosa de su intimidad, algo que le ha llevado a tomar las riendas de su profesión y pensar antes en su familia que en un papel para una película: "Para que yo acuda, en pleno invierno, y deje a la familia, cuando los niños están en el colegio y no pueden venir conmigo, tiene que ser (un proyecto) condenadamente bueno", decía en una reciente entrevista.

La actriz, considerada una de las grandes estrellas de cine, lleva tres décadas casada con el conocido productor David E. Kelley, de series como The Undoing, Big Little Lies o Ally McBeal. Fruto de su amor nacieron sus dos hijos: Claudia Rose, de 30 años, que fue adoptada poco tiempo después de conocer a su segundo marido -los trámites los inició mucho antres-; y John Henry, de 28 años.

Pero antes de llegar a la relación tan estable que mantiene con David, Michelle estuvo casada con el actor Peter Horton, con el que estuvo siete años. Le conoció en un rodaje en 1980, se dieron el 'sí, quiero' al año siguiente, y se divorciaron en 1988 porque sus fuerzas estaban puestas en sus respectivas carreras cinematográficas y no en su matrimonio: "Me casé con Peter cuando era muy joven. Incluso a veces me olvido de que estuve casada antes. Tenía 22 años. Cuando comenzamos a crecer, nuestra necesidades eventualmente cambiaron", explicaba en una entrevista a Parade.

Toma las riendas de su carrera

En los 80 y 90, Pfeiffer fue una de las actrices más aclamadas del panorama cinematográfico. Sin embargo, el año 2000 fue un punto de inflexión en su carrera. Ella misma se alejó del foco mediático, y de protagonizar taquillazos, para poner su centro de atención en su familia y amigos con el fin de pasar más tiempo con ellos, en lugar de asistir a fiestas o eventos sociales.

Michelle siempre ha tenido buenas palabras para su marido: "Tuve mucha suerte. Nunca he conocido a una persona que tenga más integridad que mi esposo. Lo respeto. También está su humor e inteligencia, y es realmente guapo", decía en el medio citado. Con el paso de los años, la pareja ha logrado mantener su vida privada siempre al margen y fuera de los tabloides. De hecho, no aparecen muchas fotografías de sus progenitores.

Durante estos últimos años, Pfeiffer ha admitido que empezó a ser muy "exigente" con los papeles que aceptaba: "No quería interrumpir su rutina una y otra vez, así que empecé a ser muy exigente sobre cuándo trabajaba, dónde lo hacía y cuánto tiempo estaba fuera, lo que limitaba mis opciones. Después de cinco años, empecé a echar de menos el trabajo e incluso mis hijos me decían 'Mamá, ¿no vas a volver a trabajar?', lo que hirió mis sentimientos", decía en una entrevista.

En 2019 reconocía haber sido víctima del acoso de hombres poderosos, como muchas otras compañeras de profesión. Actualmente sigue vinculada al mundo del cine y ahora regresa a la gran pantalla con una nueva entrega, Ant-Man y la Avispa: Quantumania.