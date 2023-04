Andrés de la Cruz más conocido como Boliche en ‘Los Serrano' confiesa lo más doloroso de sus años de fama

Hace 20 años, en abril de 2003 se estrenó el primer capítulo de Los Serrano en Telecinco. Una serie que cambió la vida de muchos de sus espectadores que cada semana se sentaban frente al televisor para vivir las aventuras protagonizadas por Antonio Resines, Belén Rueda, Fran Perea o Verónica Sánchez. Fue un auténtico éxito, ya que incluso los personajes secundarios jugaban un papel crucial en las tramas. Uno de ellos era Andrés de la Cruz, que interpretaba a José María Bellido, alias Boliche, que dos décadas después, ha contado cómo vivió esta experiencia.

Andrés de la Cruz era uno de los miembros de la pandilla de Guille (Víctor Elías), el mediano de la familia Serrano y de Teté Capdevila (Natalia Sánchez). Desde el primer momento, con su interpretación como José María Bellido, más conocido como Boliche, se ganó el cariño del público. Su personaje fue evolucionando al igual que los demás. El buen ambiente entre los actores siempre traspasó la pantalla. Pasó de ser un niño travieso en el colegio a formar parte de la banda musical de Santa Justa Klan junto al resto de sus compañeros.

Tras la emisión del último capítulo de la aclamada serie, Andrés decidió dejar su carrera profesional como actor aparcada y posicionarse detrás de las cámaras y ahora es profesor en la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid). Ahora, con motivo del 20 aniversario de Los Serrano, se ha vuelto a emitir la serie en televisión y el joven ha querido explicar cómo vivió esta experiencia. Lo ha hecho a través de una entrevista en el pódcast Animales Humanos con Ibai Vegan.

Su peso y su físico afectó mucho a su infancia: "En el instituto no lo pasé mal, pero sí me afectó ser un niño obeso", ha revelado: "Los Serrano no agravó eso, pero de cada 20 personas que me felicitaban por la calle, uno me gritaba 'gordo' y eso era doloroso". A pesar de formar parte del grupo de adolescentes de la ficción, Santa Justa Klan, Andrés tuvo que sufrir muchos rechazos: "Durante la promoción del grupo, me recortaron del póster de la Superpop". También ha señalado que "la revista Bravo decidió hacer una agenda con todos los miembros de SJK y se supone que estaban marcados todos los cumpleaños, pero el mío no aparecía".

Algo que cabreó considerablemente al actor, quien reconoce que se dirigió al equipo para mostrarles su enfado: "Le dije a la de Bravo que no soy idiota, y que sabía perfectamente lo que estaban haciendo. A pesar de que dije que no iba a hacer el reportaje, finalmente lo hice porque yo era mucho más profesional que ellos". Una situación que hizo que todos sus compañeros tomaran cartas en el asunto y principalmente Natalia Sánchez: "Natalia siempre hacía que me pusieran en el medio para que no me recortaran de la foto. Si me ponían en un lateral, me quitaban".

Tras el fin de Los Serrano, Andrés decidió desaparecer de la vida pública e incluso rechazó varios proyectos de interpretación. Su nombre volvió a salir a la luz por su gran cambio físico: "Cuando se filtró la noticia de que había adelgazado 60 kilos, la gente decía que estaba enfermo, tenía cáncer o me drogaba. Cuando estaba gordo, decían que estaba enfermo, y delgado, también". Ahora el intérprete de Boliche disfruta de su vida y de su nueva etapa profesional como profesor y como técnico de imagen y responsable de postproducción.

