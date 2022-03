Natalia Sánchez recuerda con nostalgia el grupo musical que formó en 'Los Serrano'

Los personajes de Los Serrano entraron en nuestros hogares durante cinco años (desde 2003 hasta 2008), casi 150 capítulos de ocurrentes tramas y malentendidos protagonizados por Antonio Resines y Belén Rueda, que trataban de organizarse con su numerosa familia. La actriz Natalia Sánchez no solo saltó a la fama como una de las hijas de Rueda sino que creció en la ficción, en la que comenzó siendo apenas una niña. Precisamente el grupo de actores más jóvenes de la serie formó un conjunto musical, Santajusta Klan, que saltó a la vida real con dos discos y conciertos en directo. DVD, Guille, Boliche y Teté (interpretados por Adrián Rodríguez, Andrés de la Cruz, Víctor Elías y Natalia Sánchez) subieron al escenario para entretener a los seguidores que habían conquistado ya desde el barrio ideado por los creadores de la serie.

Y han sido precisamente estos dos discos los que se ha encontrado Natalia Sánchez organizando algunas cajas, lo que ha despertado en ella no solo muchos recuerdos sino una intensa nostalgia. “Hoy me he encontrado con esta reliquia en una caja. Es el primer y segundo disco de SJK, año 2005 y 2006, por los que obtuvimos 2 discos de oro (cuando eran 50.000 copias vendidas) y un platino (100.000) y ¡me ha entrado una nostalgia terrible!” comparte. Recuerda entonces cómo fueron aquellos años entre viajes y directos, una experiencia tan distinta a la de rodar en un plató. “Estuvimos dos años de gira por la geografía española y ¡nos lo pasamos como unos enanos! (como lo que éramos). No he podido evitar acordarme de la sensación tan increíble, tan viva, que era salir al escenario a entregarnos en cuerpo y alma, la energía que se creaba, la expectación, los nervios antes de salir y ¡tantas y tantas historias que ocurrieron en la gira!”.

La artista lamenta que por la situación actual la cultura y espectáculos hayan sufrido tan intenso parón y anima a todos a recuperar las ganas de disfrutar de los directos. Acompaña Natalia esta reflexión con las portadas de los discos, en las que se puede ver cómo eran en aquellos años. Pese a que el tiempo ha pasado, Natalia y Víctor Elías siguen manteniendo una excelente relación como se puede comprobar no solo en las palabras que se dedican sino en las ocasiones en las que se han encontrado. ¿La última que nos enseñaron? El pasado verano cuando Natalia viajó a Madrid para ver a su familia.

Siguen manteniendo una excelente relación

“Los Serrano. Capítulo 148: El encuentro fortuito en nuestra ‘vuelta a casa’. Hacía cinco meses que no pisaba Madrid y, mira tú por dónde, a la primera persona que me encuentro, es a mi Víctor Elías que, de tooodos los vagones de tren y de todos los asientos y horarios posibles, ¡tenía que ir a parar al nuestro! (…) El caso es que Víctor nos ha amenizado el camino y ¡se me ha pasado volando! ¡Ha sido el mejor recibimiento que podíamos tener! ¡Te ai lov iu, Pichu!” escribió la intérprete junto a una imagen de ambos con Lia y Neo, hijos de Natalia.

En estos años Natalia se ha decantado más por la interpretación, igual que Adrián Rodríguez, mientras que Víctor Elías ha seguido demostrando su talento como teclista de grandes artistas y Andrés de la Cruz se dedica a la producción y edición de series y películas (también enseña estas habilidades).

