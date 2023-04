Austin Butler y Kaia Gerber, cuando el amor se traduce en imágenes

Cada una de sus apariciones en la alfombra roja es una muestra de amor. Austin Butler, de 31 años, paseó de la mano de Kaia Gerber por la alfombra roja de la gala de las 100 personalidades más influyentes de la revista Time en Nueva York. El reconocimiento le llega al actor una vez más gracias a su impecable interpretación de Elvis Presley en el biopic que se rodó sobre la vida del mítico artista. Kaia, de 21 años, que ha heredado el estilazo y la belleza de su madre, la top model Cindy Crawford, volvió a presumir de figura con un ajustado vestido en tono gris pizarra. Un vestido que era casi una segunda piel con escote halter y la espalda descubierta. En la parte inferior la falda se abre como la de una bailarina.

Si las miradas hablasen seguro que las suyas se traducirían en piropos y “te quieros”. El artista no soltó a su novia, embelesado y enamorado, casi tanto como las cámaras que les enfocaban. El Lincoln Center’s Frederick P. Rose se convirtió en un auténtico desfile de celebrities entre quienes estaban Kim Kardashian, Zendaya, Key Huy Quan, Drew Barrymore y Salma Hayek, con su hija Valentina y el hermano de esta Austin James, hijo de Linda Evangelista y François-Henri Pinault, entre muchísimos otros.

Los rumores acerca de la relación entre Austin Butler y Kaia Gerber empezaron en diciembre de 2021, aunque ellos hicieron pública su relación el día de San Valentín de 2022. Los caminos de la pareja se cruzaron después de que la modelo rompiera con Jacob Elordi a finales de 2021 y el actor con Vanessa Hudgens en 2020. Entonces celebraron el día del amor por excelencia y desde entonces, a la vista de sus apariciones, no han dejado de hacerlo. Kaia acompaña y apoya a Austin en los pasos que va dando en su cada vez más exitosa carrera cinematográfica, que gracias a su papel del rey del rock subió como la espuma.

Butler fue uno de los actores nominados al Oscar este año gracias a esta película, aunque la competencia era dura. Aunque finalmente se lo llevó Brendan Fraser, se pudo ver a su novia Kaia igual de orgullosa. Entre los proyectos que tiene pendientes figuran la segunda parte de Dune, la miniserie Masters of the Air, The bikeriders y City on Fire. Kaia es uno de los rostros más cotizados de las pasarelas, nada extraño dado que tiene en casa a la mejor maestra. En 2016 además empezó a dar sus primeros pasos como actriz un ámbito en el que ha participado en películas como Bottoms, y las series Mrs. American Pie, junto a Laura Dern, y la décima temporada de la ficción de terror de culto American Horror Story.