El incómodo encuentro de Vanessa Hudgens y Austin Butler en los Oscar que se ha hecho viral

Entre las parejas más populares de la generación de millenials de Hollywood en los últimos años, no podemos olvidar a Vanessa Hudgens y Austin Butler. Aunque su ruptura se conoció en 2020, estuvieron casi una década juntos, protagonizando una historia de amor muy sólida. Emprendieron entonces por separado sus caminos... que han vuelto a cruzarse hace apenas unos días. Vanessa y Austin coincidieron en el after party de los premios Oscar, y su encuentro está siendo muy comentado hasta el punto de hacerse viral, tanto por la reacción de ella, con la mirada clavada en el suelo y tratando de pasar desapercibida, como por la de él, que no pudo contener una mirada en dirección a su expareja. Dale al play y no te lo pierdas.

