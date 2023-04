La vida en rosa de Margot Robbie y Ryan Gosling ('Barbie y Ken')

Margot Robbie y Ryan Gosling se han metido de lleno en su papel de Barbie y Ken. Los protagonistas de la nueva película de Greta Gerwig asisieron al Cinemacon de Las Vegas para promocionar su película y sorprendieron a sus fans con auténticos outfits al más puro estilo Babiecore cque al verlos te sumergen en sus personajes en el filme. La actriz australiana, de 32 años, lució un conjunto de inspiración retro cuadros vichy en color rosa bebé formado por un top y una minifalda de Prada, acompañado de unos zapatos rosas de Christian Louboutin y la melena rubia lisa tan característica de la popular muñeca de Mattel.

Si Margot estaba perfectamente caracterizada, Ryan Gosling tampoco se quedó atrás. El popular actor, de 42 años, al más puro estilo Ken de mirada arrebatadora, posó con una cazadora fucsia, una camiseta blanca con el nombre de la directora Greta Gerwig con el estilo de letra clásico de Barbie, vaqueros entallados y botas. Completó el look con el pelo engominado a la par que alborotado para darle un aire más desenfadado a su personaje y su tez bronceada. Ambos actores causaron sensación con sus atuendos y despertaron las risas del público, que está deseando ver la película por la química y conexión que existe entre ambos actores. Se trata de una visión nueva y feminista de la muñeca más famosa del mundo escrita y dirigida por Greta Gerwig, candidata al Oscar por Lady Bird, que se estrenará el próximo mes de julio en Estados Unidos.

El filme promete sorprender a todos los espectadores, pero no solo por las expectativas sino por lo que contó su protagonista Margot Robbie. "La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan quién la escribe y la dirige y es cuando piensan que igual no será lo que podría parecer en un primer momento", relató en Vogue la actriz que compartirá escenas con Will Ferrell, Simu Liu, Michael Cera y Kate McKinnon. "El personaje viene con mucho equipaje y muchas conexiones nostálgicas para millones de fans", añadió sobre la cinta que tiene visos de convertirse en el fenómeno de la temporada.

La estrella de El lobo de Wall Strett y el protagonista de La, La, Land se meten en la piel de esta pareja de muñecos que salieron al mercado en 1959 en Estados Unidos y cuyas fantásticas vidas de plástico dan un vuelco (literalmente)en la cinta cuando se les ve viajando al "mundo real" en un automóvil que gira en el aire. Por su parte Will Ferrell interpretará al CEO de la compañía de juguetes. Esta película no hará otra cosa que generar más expectativas y ventas en la firma de muñecas Barbie "No podríamos estar más entusiasmados con las perspectivas a largo plazo de Barbie", dicen desde la compañía. La firma generó más 1.100 millones de euros en ventas el año pasado y la muñeca cumplió 64 años después de que fuera presentada por primera vez el 9 de marzo de 1959.

La vida no solo es de color de rosa en el filme, Gosling disfruta de un momento inmejorable a nivel sentimental al lado de Eva Mendes y sus dos hijas, Esmeralda Amada, de ocho años, y Amada Lee, de seis, a quienes dieron la bienvenida en 2014 y 2016 respectivamente.. Por su parte Robbie está felizmente casada desde 2016 con el realizador británico Tom Ackerley y forman un buen equipo al frente de la productora que fundaron, LuckyChap Entertainment, encargada de este proyecto, y en el que ella se ha convertido en la actriz mejor pagada del momento con 12 millones y medio de euros por Barbie.